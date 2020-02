Es ist das größte Sportereignis der Welt: der Super Bowl. In der 54. Auflage des NFL-Endspiels trifft die herausragende Defense der San Francisco 49ers auf die kaum zu stoppende Offense der Kansas City Chiefs. Das Spektakel gibts bei ntv.de im Liveticker.

Kaepernick nutzte seine Bekanntheit, um für einen gesellschaftlichen Wandel einzutreten. (Foto: AP)

00:05 Uhr: Vor sieben Jahren stand San Francisco zuletzt im Super Bowl. Mit einem Quarterback, der heute nicht mehr in der NFL spielt und dennoch zu den bekanntesten Gesichtern seiner Ära zählt. Colin Kaepernick konnte damals die 31:34-Niederlage gegen die Baltimore Ravens nicht verhindern, seit 2017 ist er ohne Team. Die offizielle Version der Liga und ihrer Teams lautet, dass er einfach nicht mehr gut genug sei ... die Wahrheit liegt wohl eher woanders. Dass Kaepernick bei der US-Hymne auf die Knie ging, um gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeigewalt zu demonstrieren, führte zu einer landesweiten Protestbewegung. Und zu seinem faktischen Rauswurf aus der NFL.

23.57 Uhr: "Nur" halb so lang hoffen die San Francisco 49ers auf ihre nächste Meisterschaft. Allerdings ist 1994 auch schon so weit weg, dass seitdem mehrere Generationen Fans dazugekommen sind, die ihr Team noch nie die begehrte Vince Lombardi Trophy gewinnen haben sehen. Ihr Anführer: Jimmy Garoppolo. Der Brady-Erbe im falschen Trikot, wie Heiko Oldörp schreibt.

23.51 Uhr: Okay, zum Sportlichen. Für die Chiefs endet heute eine laaaange Wartezeit. 50 Jahre ist es her, dass Kansas City im Super Bowl stand. Immerhin: damals gab es einen Sieg, den bis heute einzigen. Wie laaaange das her ist? Die erste Mondlandung fand ein halbes Jahr vorher statt. Ihr Ziel: Coach Andy Reid endlich das zu ermöglichen, wofür er schon so lange arbeitet.

23.40 Uhr: Knapp eine Stunde ist's noch bis zum Kickoff in Miami. Mein Kollege Heiko Oldörp hat sich in den Tagen vor dem Spiel mal umgeschaut - und festgestellt: die NFL sorgt dafür, dass die Stadt zugleich still steht und vibriert. Warum Miami an diesem Wochenende eine Stadt der Gegensätze ist, hat er hier aufgeschrieben.

23.35 Uhr: Das Duell: Die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Für viele US-Experten hat das Spiel das Potenzial, ein "all time classic" zu werden. Also einer dieser Abende - oder in Deutschland eher Nächte - von denen es noch Jahre später: "Weißt du noch, damals? Die 49ers haben die ihre Conference gewonnen, waren als beste Mannschaft der NFC in die Playoffs eingezogen. Die Chiefs schafften es als Zweiter der AFC in die Postseason. Und das wohl vor allem, weil sich ihr Star-Quarterback Patrick Mahomes im Oktober verletzte und ausfiel.

23.30 Uhr: Liebe Leserinnen und Leser, es ist Zeit für den Super Bowl LIV. Das 54. Gipfeltreffen der besten Football-Teams der Welt steigt dieses Jahr in Florida. Im Hard Rock Stadium in Miami ermittelt die NFL ihren Champion. Im Liveticker auf ntv.de halten wir sie die Nacht über auf dem Laufenden.