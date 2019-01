Letzter WM-Akt für die deutschen Handballer. Im dänischen Herning geht es ins Finale gegen Rekord-Weltmeister Frankreich. Bitter für beide Teams: Es ist nur das kleine Finale, den Weltmeister spielen Dänemark und Norwegen aus. Aber: Das DHB-Team ist heiß. Wie heiß, erfahren Sie im n-tv.de Liveticker.

Fazit (II): Die Quote von Andreas Wolff zur Pause: 54 Prozent gehaltene Bälle. Was die Frage aufwirft: Was ist die Steigerung von titanesk?

Fazit (I): Mit Deutschland liegt zur Halbzeit in Herning das bessere Handballteam vorn. Die Vier-Tore-Führung ist deutlich, aber nicht unverdient. Und Ausweis deutscher Nervenstärke, nachdem zwischenzeitlich in zehn torlosen DHB-Minuten ein Drei-Tore-Vorsprung verschenkt worden war. Nach einem starken Schlussspurt in den letzten fünf Minuten vor der Pause und Paraden in Serie von Torwart-Titan Andreas Wolff sieht es aber richtig gut aus beim Projekt WM-Bronzerand.

30. Minute, 13:9: Den letzten Abschluss der ersten Halbzeit hat Frankreich. Mems Freiwurf landet jedoch im Block von 2,15-Meter-Riese Finn Lemke. Halbzeitsirene in Herning, Vier-Tore-Führung für Deutschland. So kann es weitergehen.

30. Minute, 13:9: So schön das Anspiel von Fabian Wiede auf Wiencek eben auch war - der deutsche Kreisläufer trifft auch auf Vorlage von Fabian Böhm. Dank feiner Körperbeherrschung schließt er konzentriert ab, viertes Tor in Folge fürs DHB-Team.

29. Minute, 12:9: Höchste Zeit, unseren Lieblingsspruch der EM 2016 auszupacken, nämlich: Und, Herr Wolff, was halten Sie so von Frankreich? Antwort: Inzwischen fast alles! Gegen Richardson ist er erneut zur Stelle. Danach verzieht Dika Mem mal wieder.

28. Minute, 12:9: Plötzlich liegt Deutschland wieder mit drei Toren vorn, wie schon vor der Zehn-Minuten-Torschusspanik. Nach genialischem Anspiel von Wiede macht Drux keine Gefangenen.

27. Minute, 11:9: Hinten schraubt Wolff seine Quote auf starke 50 Prozent gehaltene Bälle, er pariert gegen Dika Mem. Vorne schließt Gensheimer ins leere Tor ab. Plötzlich ist wieder Schwung im deutschen Angriffsspiel.

2

Kann zufrieden sein: DHB-Coach Christian Prokop. Hochzufrieden sogar! (Foto: imago/Bildbyran)

6. Minute, 10:9: Halleluja, nach zehn Minuten fällt wieder ein deutsches Tor. Nachdem Paul Drux aus dem Rückraum noch scheitert, tankt sich Wiencezk am Kreis durch und hämmert den Ball mit 109 km/h in den Kasten.

26. Minute, 9:9: Karabatic muss mit zwei Minuten runter - allerdings Luka, nicht Nikola. Unnötiges Foul des Franzosen und die Chance für Deutschland, den Torbann zu brechen.

25. Minute, 9:9: Auf Wolff ist Verlass, fünfte Parade, mal wieder gegen N'Guessan. Vielleicht sollte er mal abschließen?

25. Minute, 9:9: Klare Ansage von Prokop: "Mutige Teams gewinnen Spiele." Er fordert mehr Biss und Bewegung, tatsächlich waren die deutschen Angriffsbemühungen in den letzten Minuten zu versagt.

24. Minute, 9:9: Youngster Tim Suton nimmt sich ein Herz, aber nicht genau genug Maß. Gerard kann seinen Abschluss aus dem Rückraum wegfischen. Auszeit Frankreich.

23. Minute, 9:9: Auch ein Wolff kann nicht alles wegtitanisieren. N'Guessan mit einem 104-km/h-Kracher mit dem Ausgleich. Deutschland mittlerweile seit acht Minuten ohne Treffer.

22. Minute, 9:8: Wenn drei Minuten lang kein Tor fällt, spricht das nicht für die Angriffsreihen beider Teams - oder für die starken Leistungen von Abwehr und Torhüter. Wie zum Beispiel die von Andreas Wolff, der gegen N'Guessan bereits seine vierte Parade auspackt und immer besser ins Spiel findet. Pech: Wiede scheitert kurz darauf am Pfosten, bereits der dritte Wurfs ans Gebälk fürs DHB-Team.

19. Minute, 9:8: Und schon liegt Deutschland nur noch mit einem Tor vorn. Nach Groetzkis Fehlwurf wurschtelt erst Valentin Porte den Ball vom Kreis ins DHB-Tor, ehe Mahe nach Ballverlust von Fabian Wiede mal wieder ins leere Tor trifft. Auszeit Deutschland und klare Instruktionen von Prokop, um die anstehende Unterzahl unbeschadet zu überstehen.

18. Minute, 9:6: WAS FÜR EINE CHANCE auf das zehnte deutsche Tor. Patrick Groetzki hat sie nach feinem Gegenstoß, er überwindet auch Gerard im Tor. Sein Wurf klatscht jedoch ans Gebälk.

18. Minute, 9:6: Zeitstrafe für Paul Drux. Kann man geben.

Fliegen und treffen, das sind zwei Spezialitäten von DHB-Kapitän Uwe Gensheimer. (Foto: dpa)

17. Minute, 9:6: Und schon ist die deutsche Tor-Durststrecke vorbei. Der Dank dafür gebührt Fabian Wiede und seinem 23. WM-Tor. Danach gibt es deutsche Weltklasse zu bestaunen. Gensheimer schließt einen Gegenstoß aus unmöglicher Position virtuos ab und zieht außerdem noch zwei Minuten gegen Remili. Bislang die Szene des Spiels!

15. Minute, 7:6: Jubel in Herning - und die Andreas-Wolff-Faust. Der hält mit beiden Händen gegen einen Rückraumkracher von Remili, auch das Publikum ist angemessen euphorisiert. Wermutströpfchen: Im deutschen Angriff hakt es in den letzten Minuten, genauer gesagt seit der 11. Minute.

13. Minute, 7:6: Nach fünf Minuten ohne französischen Tör(s)chen klappt es mal wieder für den Rekord-Weltmeister. Nedim Remili sorgt für Tor-Remmidemmi.

12. Minute, 7:5: Bitter für Frankreich: Keeper Dumoulin scheint sich verletzt zu haben und muss runter. Gut für Frankreich: Vincent Gerard ist auch kein Schlechter - und eigentlich auch der etatmäßige Stammkeeper im französischen Kasten.

11. Minute, 7:5: Nach französischem Ballverlust tanzt Paul Drux am Kreis so elegant durch die gegnerische Abwehr wie Skistar Marcel Hirscher um Slalomstangen. Auch der Abschluss des Berliners sitzt, Deutschland wieder zwei Tore vorn.

10. Minute, 6:5: Erste Parade für DHB-Keeper Wolff, gegen Ludovic Fabregas macht er sich ganz breit und pariert lässig. Kurz darauf ist sein Team erstmals in Überzahl, Frankreichs Valentin Porte muss mit zwei Minuten runter. Uwe Gensheimer sagt "Merci!". Er zwirbelt den Ball auf Vorlage von Fäth von links zur deutschen Führung in den Kasten.

9. Minute, 5:5: Der nächste Rückraumkracher von Fäth bringt wieder den Ausgleich.

8. Minute, 4:5: Wieder Mahe, wieder ins leere deutsche Tor. Zu einfach.

7. Minute, 4:4: Ausgleich durch Frankreichs besten WM-Torschützen Kentin Mahe. Der trifft ins leere Tor, nachdem Deutschland in der Offensive keine Lücke gegen Frankreichs Deckung gefunden hatte. Wegen der Unterzahl hatte Prokop seinen Keeper Andreas Wolff rausgenommen.

5. Minute, 4:3: Karabatic kämpft - den Ball ins deutsche Tor und Patrick Wiencek auf die Strafbank. Die ersten zwei Minuten des Spiels. Harte Entscheidung der Referee.

5. Minute, 4:2: Mit Glück und Gensheimer baut das DHB-Team seine Führung aus und liegt erstmals mit zwei Treffern vorn. Der DHB-Kapitän trifft vom linken Flügel durch die Hände von Dumoulin.

4. Minute, 3:2: Und schon liegt Deutschland wieder vorn, Paul Drux trifft cool. Zuvor hatte Nikola Karabatic auf der Gegenseite verworfen. Der nachgerückte Superstar ist noch nicht wirklich im WM-Turnier angekommen. Seine Bilanz vor dem kleinen Finale: fünf Spiele, zwei Tore. Mager.

4. Minute, 2:2: Aus dem Rückraum müsste Steffen Fäth werfen. Macht er auch - und trifft links unten. Wichtig fürs Ergebnis und für Fäths Kopf.

3. Minute, 1:2: Von rechts fliegt Patrick Groetzki in den französischen Kreis, doch Starkeeper Cyril Dumoulin pariert seinen Abschluss. Auf der Gegenseite geht Pekeler gegen Frankreichs Superstar Nikola Karabatic zu rustikal zu Werke. Wieder Siebenmeter, wieder Richardson, wieder drin. Wo ist Wolff?

2. Minute, 1:1: Nach Abwehr im Kreis durch Wiede gibt es Siebenmeter für Frankreich - den Melvyn Richardson links unten versenkt. Andreas Wolff ist chancenlos.

1. Minute, 1:0: Wir halten fest: Die Achse Fabian Wiede - Hendrik Pekeler funktioniert. Erster Abschluss, erstes Tor, erste Führung.

1. Minute: Auf geht's in Herning - und Deutschland hat den Ball.

14.27 Uhr: In Herning wird es hymnisch, im Liveticker gibt es die deutsche Startformation. Bitteschön! Wir halten fest: Prokop vertraut gegen den Rekord-Weltmeister auf seine Stammformation - und verzichtet auf Personalexperimente.

14.23 Uhr: Vor dem Turnier hätte WM-Bronze als Riesenerfolg gegolten - und wäre von Bundestrainer Prokop und seinem Team mit Kusshand angenommen worden. Deshalb, betont Prokop vor dem kleinen Finale im ZDF: "Wir freuen uns drauf." Am Samstag habe man die herbe Pleite gegen Norwegen verarbeitet, einen neuen Ansatz gesucht - und gefunden. Sicher ist: Nach zuvor neun knochenharten WM-Spielen in 16 Tagen wird es gegen Frankreich diesmal auch ein Kampf gegen den eigenen Körper - für die Franzosen allerdings auch.

14.20 Uhr: Das letzte Duell beider Teams liegt keine 14 Tage zurück, in der WM-Gruppenphase lieferten sich Deutsche und Franzosen in Berlin einen Handball-Krimi – mit Last-Second-Happy-End für die Franzosen, die mit der letzten Aktion des Spiels noch zum 25:25 ausglichen. Das Spiel war ähnlich dramatisch wie das Olympia-Halbfinale von Rio, in dem das DHB-Team in der Schlussminute mit 28:29 verloren hatte – nachdem es einen zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand noch aufgeholt hatte.

14.10 Uhr: Herzlich willkommen zum letzten Handball-Liveticker von der WM 2019! Den ersehnten Goldrand können die deutschen Handballer ihrem Heimturnier nicht mehr verpassen, dafür war Norwegen bei der bitteren und verdienten Halbfinal-Pleite in Hamburg einfach zu eiskalt. Eine Medaille soll es als krönender Abschluss aber schon werden. Abschenken ist im kleinen Finale ab 14.30 Uhr gegen Rekord-Weltmeister Frankreich jedenfalls verboten, stellten Spieler, Bundestrainer Christian Prokop und auch DHB-Teammanager Oliver Roggisch klar.

"Wir haben eine Riesenverantwortung. Die Mannschaft ist bereit, noch einmal 60 Minuten alles reinzulegen, um eine Medaille nach Deutschland zu holen", gab Roggisch vor. Gegen die im Halbfinale von Dänemark mit 30:38 gedemütigten Weltmeister Frankreich gehe es auch darum, "Vorbild zu sein für die Kinder, die jetzt mit dem Handball anfangen. Wir wollen ihnen zeigen, dass man Niederlagen schnell verarbeiten kann." Ein Bronzerand sähe auf jeden Fall hübscher aus als ein WM-Trauerrand.