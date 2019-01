Ein Schritt fehlt den deutschen Handballern noch auf dem Weg ins Sehnsuchts-Endspiel bei ihrer Heim-WM. In Hamburg geht es gegen die Handball-Tormonster aus Norwegen. Ob es erneut ein Halbfinal-Drama gibt wie bei der EM 2016, im n-tv.de Liveticker erfahren Sie es.

24. Minute, 10:11: In Unterzahl hämmert Fabian Böhm den Ball aufs norwegische Tor - und ihn rein. Die Geschwindigkeitsanzeige zeit 108 km/h, bisher Rekord an diesem Abend.

23. Minute, 9:11: Björnsen von rechts - und Grund für Christian Prokop, die erste Auszeit zu nehmen.

22. Minute, 9:10: Gestatten, Sander Sagosen. Norwegen wieder vorn nach Durchbruch von links. Hübsch. Weniger hübsch als hart: Die zwei Minuten für Hendrik Pekeler.

22. Minute, 9:9: Erst verkürzt Wiede, der schön zieht und abschließt. Dann reflext Heinevetter einen Gegenstoß weg, ehe Kohlbacher den nächsten deutschen Siebenmeter rausholt und die erste norwegische Zeitstrafe zieht. Die Trifft Espen Lie Hansen. Apropos treffen: Das macht auch Gensheimer mit seinem vierten Tor. Wieder Ausgleich.

20. Minute, 7:9: Aus zentraler Position schließt Goran Johannessen für Norwegen ab und trifft. Danach muss Wolff für DHB-Keeper Silvio Heinevetter raus und ist nicht amused. Gilt auch für Steffen Fäth, der klar gestoßen wird, aber keinen Freiwurf erhält. Konsequenz: Gegenstoß von Norwegen, Gegenstoßtor für Norwegen durch Magnus Rod, erster Zwei-Tore-Rückstand fürs DHB-Team.

18. Minute, 7:7: Diesmal probiert es Björnsen nach einem Tempogegenstoß vom Kreis, diesmal ist Wolff da. Grandioses Fingerspitzengefühl beim DHB-Titan - und auch bei Rechtsaußen Patrick Groetzki, der auf rechts freigespielt eiskalt ausgleicht. Vorlage von Fabian Wiede, soviel Zeit muss sein.

17. Minute, 6:7: Steffen Fäth probierts einfach mal aus neun Metern, leider vergebens. Leider nicht vergebens, aber wunderschön anzuschauen: Der Diagonalball von Sagosen auf Kristian Björnsen, der von rechts wie Air Norwegen abhebt, fliegt - und trifft.

16. Minute, 6:6: Ausgleich auf der Ergebnistafel, deutsche Unterzahl auf der Platte. Jannik Kohlbacher muss mit zwei Minuten runter, in Überzahl trifft Rod für Norwegen. Torhamstermonster.

15. Minute, 6:5: Deutschland wieder vorn - dank Gensheimers Nervenstärke vom Siebenmeterpunkt. Verursacht hatte den Sander Sagosen gegen Wiencek. Glück für die Norweger: Eine Zeitstrafe kriegt Sagosen nicht. Verbuchen wir es als Superstar-Bonus.

13. Minute, 5:5: Mit exakt 100 km/h zieht Paul Drux ab. Nix zu machen für Norwegens Keeper, Emotionseruption in Hamburg.

12. Minute, 4:5: Mit allem was er hat tankt sich Paul Drux durch die Abwehr, und der Berliner hat einiges zu bieten - und wird belohnt, indem er einen Siebenmeter rausholt. Chefsache beim DHB-Team, Kapitän Uwe Gensheimer trifft an - und verwandelt problemlos. Sein zweites Tor und der Ausgleich - bis Rod mit seinem dritten Tor wieder für Norwegen trifft.

11. Minute, 3:4: Der Ball kreiselt ewig vor der deutschen Abwehr. Von rechts nach links und zurück, nur eine Lücke in der DHB-Abwehr gibt es nicht. Als Sagosen doch eine gefunden zu haben glaubt und Magnus Rod trifft, gibt's vorher Schrittfehler.

9. Minute, 3:4: Paul Drux zieht zum Tor und wird hart attackiert - aus Sicht der tschechischen Schiedsrichter aber nicht hart genug für einen Freiwurf. Deutschland seit fünf Minuten ohne Tor.

8. Minute, 3:4: Die norwegische Abwehr steht nach deutschem Blitzstart jetzt besser. Häfner kann zwar abschließen, trifft aber nicht. Magnus Rod für Norwegen schon. Erster deutscher Rückstand.

7. Minute, 3:3: Ausgleich in Hamburg, das trotzdem weitersingt und weiterjodelt. Bjarte Myrhol vollendet auf feine Vorlage von Sander Sagosen.

6. Minute, 3:2: Wegen der Unterzahl nimmt Prokop seinen Torwart Wolff raus und bringt mit Kai Häfner einen sechsten Feldspieler. Bringt aber nix ein.

5. Minute, 3:2: Andreas Wolff meldet sich im WM-Halbfinale an mit einer Parade gegen Magnus Rod. Vorn verliert Pekeler jedoch den Ball, beim norwegischen Gegenstoß verursacht Paul Drux einen Siebenmeter und kassiert die erste Zeitstrafe. Der Strafwurf sitzt durch Magnus Jondal, sein 15. Treffer im 16. Versuch. Da kann nichtmal Wolff was wegtitanisieren.

4. Minute, 3:1: Mehrmals versuchen sich die Norweger am Torabschluss, erst mit Tempo, dann mit Wucht. Doch nachdem Patrick Wiencek das Stürmerfoul gegen Sagosen zieht, nimmt der DHB-Express Fahrt auf. Hendrik Pekeler vollendet frei und cool zum 3:1. Starker Start.

2. Minute, 2:1: Nur neun Sekunden nach der deutschen Führung fällt der norwegische Ausgleich. Magnus Rod macht's. Die DHB-Antwort auf der Gegenseite heißt Fabian Wiede, der den Ball mit 87 km/h und etwas Glück ins Tor zimmert.

1. Minute, 1:0: Fäth, Drux, zunächst kreist der Ball durch den deutschen Rückraum - bis er auf rechts bei Kapitän Uwe Gensheimer landet. Der fliegt - und trifft.

1. Minute: Anwurf in Hamburg vor ekstatischer Kulisse. Deutschland hat den Ball.

20.26 Uhr: Hymnen in Hamburg, die DHB-Startaufstellung im Liveticker für Sie ganz frisch. Bitteschön!

20.23 Uhr: Kollege Nordmann hatte uns in seinem Liveticker vom tiefenentspannten Torspektakel zum Hauptrundenabschluss gegen Spanien ja neben Druck auch Handball-Drama in Aussicht gestellt – und dabei ganz sicher das hochdramatische EM-Halbfinale 2016 zwischen beiden Teams im Hinterkopf. Damals musste sich das DHB-Team erst durch eine Verlängerung und nach Spielende auch noch durch einen norwegischen Protest zittern, ehe der Finaleinzug feststand – und am Ende der Titel.

20.17 Uhr: Beim WM-Triumph 2007 stand Dominik Klein selbst für Deutschland auf der Platte, das Handball-Wintermärchen reloaded begleitet er als ARD-Experte. Seine Prognose vor dem Halbfinale, das Bundestrainer Christian Prokop als "brutal schöne Aufgabe" beschrieb: Alles offen - mit minimalem 51:49-Gastgebervorteil für das Prokop-Team. Sein Tipp, auf wen es im deutschen Team besonders ankommen wird: Torwart-Titan Andreas Wolff.

20.10 Uhr: Torreich könnte es auch zwischen DHB-Team und Norwegern zugehen. Deutschland stellt zwar die Monster-Abwehr der WM – die Norweger hatten vor Dänemarks Rausch gegen Frankreich allerdings den Monsterangriff des Turniers. Herausragend: Rückraumstar Sander Sagosen, der in den bisherigen acht WM-Spielen schon sagenhafte 42 Tore erzielte. Allerdings: DHB-Kapitän Uwe Gensheimer kann da mit identischer Torausbeute mithalten. Problemchen: Mit Magnus Jondal hat Norwegen einen weiteren hochkarätigen Torjäger, der kommt sogar auf 46 Treffer – davon 14 von 15 verwandelten Siebenmetern.

20.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale der Handball-WM 2019. Deutschland gegen Norwegen, das verspricht angesichts der bisherigen Turnierleistungen beider Teams durchaus Feinschmecker-Handball. Gespielt wird in Hamburg, die Kulisse beim letzten deutschen WM-Heimspiel vor dem großen und kleinen Finale im dänischen Herning dürfte ähnlich euphorisch werden wie zuvor in Berlin und Köln. Aber auch spielerisch darf es gern so furios werden wie im ersten WM-Halbfinale. Da schrumpfte Co-Mitgastgeber Dänemark den Titelverteidiger und Rekord-Weltmeister aus Frankreich einfach mal zum Handball-Zwerg und kanterte die Franzosen mit 38:30 aus der WM.