Die Handball-EM geht für Deutschland einen Tag früher zu Ende, als erhofft. Und trotzdem geht es für das DHB-Team nach einem wechselhaften Turnier noch um was: Um Platz fünf und vor allem um ein gutes Gefühl. Ob ein guter Abschied gelingt, lesen Sie im Liveticker.

24. Minute, 11:11: Die Portugiesen finden immer wieder den Weg an den Kreis, diesmal reicht das für einen Siebenmeter. Den hält Wolff stark, der Abpraller landet aber wieder beim Schützen - Ausgleich.

22. Minute, 11:9: Joao Ferraz erzielt seinen dritten Treffer, aber Kühn kontert sofort.

21. Minute, 10:8: Ganz starke Szene von Golla: Michalczik findet den 22-Jähringen mit einem Tipppass, eine schnelle Drehung später liegt der Ball im Tor und ein Portugiese sitzt mit einer Zwei-Minuten-Sperre auf der Bank.

19. Minute, 9:8: Die Portugiesen spielen das toll, mit Tempo und Spielwitz bringen sie sich immer wieder in gute Wurfpositionen. Aber: Andreas Wolff ist hier in guter Form und nimmt dem Außenseiter einen freien Wurf vom Kreis weg. Sechs Paraden hat der Europameister von 2016 schon auf dem Konto.

17. Minute, 8:8: Kuriose Szene: Deutschland erobert den Ball, Michalczik will ihn ins leere Tor der Portugiesen werfen, doch Zieker interpretiert den Versuch als Pass und streckt sich vergeblich danach - es reicht nur, um den Wurf zu entschärfen. Den Fauxpas nutzen die Portugiesen zum Ausgleich.

15. Minute, 8:7: Was für ein Knaller von Joao Ferraz: Mit 119 Km/h donnert der ehemalige Wetzlarer den Ball an die Latte, von da prallt er an den Rücken von Wolff und von dort ins Tor. Vorne setzt Julius Kühn Patrick Zieker in Szene - und der Stuttgarter trifft.

14. Minute, 7:6: Mit Golla und Marian Michalczik stellen jetzt die beiden jüngsten deutschen Spieler den Innenblock - und bilden auch vorne die Achse. Und Michalczik macht´s. Sein erstes Turniertor!

13. Minute, 6:5: Der muss rein: Patrick Zieker entschließt sich, einen Tempogegenstoß auf eigene Faust zu Ende zu laufen, setzt seinen Aufsetzer aber an die Latte. Zieker ist neben Böhm sicherlich einer, der hier im Hinblick auf kommende Aufgaben Werbung in eigener Sache betreiben müssen.

11. Minute, 6:4: Deutschland wieder kurz mit zwei Toren vorne: Böhm knallt einen Ball mit 121 Km/h ins lange Eck. Dann geht es schnell: Erst verkürzt Silva, dann trifft Drux.

8. Minute, 4:3: Jetzt steht Uwe Gensheimer nach der Zeitstrafe für Zieker doch auf dem Feld, mit der erneuten Führung hat er aber nichts zu tun, die erzielt Golla.

7. Minute, 3:3: Tobias Reichmann netzt den nächsten Siebenmeter ein, aber Portugal bleibt dran. Deutschland jetzt für eine halbe Minute in doppelter Unterzahl - Paul Drux und Patrick Zieker sitzen draußen. Das nutzen die Portugiesen aus. Ausgleich.

3. Minute, 2:0: Nachdem ihm Johannes Bitter zuletzt den Rang als Starter abgelaufen hat, steht heute wieder Andreas Wolff im deutschen Tor. Bisher hat sich das gelohnt: Schon zwei Paraden, auch deshalb kann Fabian Böhm auf 2:0 stellen.

1. Minute, 1:0: Johannes Golla bringt Deutschland in Führung. Der Flensburger wird heute reichlich Spielanteile bekommen, in der Abwehr bildet er zusammen mit Paul Drux den Innenblock. Uwe Gensheimer ist übrigens doch dabei, sitzt aber nur auf der Bank.

15.59 Uhr: Das hier ist auch noch einmal eine Chance für die Spieler, sich für das - pardon - sauschwere Olympia-Qualifikationsturnier in Erinnerung zu bringen. Vom 17.-19.4. geht es in Berlin gegen Schweden, Slowenien und Angola oder Algerien um zwei Ticekts für Tokio. Aber jetzt geht es hier vor einigermaßen leeren Rängen los.

15.52 Uhr: Das Spiel findet übrigens in der Tele 2-Arena von Stockholm statt, normalerweise wird hier Fußball gespielt. Entsprechend sind die Dimensionen für Handballprofis gewaltig. "Das ist schon bombastisch", staunte Jogi Bitter nach dem Abschlusstraining. Und der hat 2007 auf dem Weg zum WM-Gold in den gewaltigen Hallen in Köln und Dortmund gespielt. "Das sieht toll aus und fühlt sich gut an." Das Problem: Die Ränge werden ohne skandinavische Beteiligung wohl eher spärlich besetzt sein. Johannes Kühn soll das egal sein. Der Melsunger Rückraumshooter fordert von sich und seinen Kollegen: "Wir müssen jetzt noch einmal alles raushauen und wollen das Spiel gewinnen, dann können wir auch zufrieden sein."

15.46 Uhr: Aber auch mit Gensheimer, Pekeler und Wiencek hätten die Portugiesen eine hohe Hürde dargestellt. In der Vorrunde schlug das Team die Franzosen, in der Hauptrunde verpasste die Truppe Rekordeuropameister Schweden eine üble Klatsche (35:25). Die meisten Spieler stehen beim Champions-League-Club FC Porto unter Vertrag - und das macht sie so gefährlich: "Die Portugiesen machen einen richtig guten Job. Das ist eine Mannschaft, mit der wir in den nächsten Jahren unsere Wege kreuzen werden", sagte Prokop.

15.44 Uhr: "Für uns ist das ein ganz wichtiger Abschluss auch im Hinblick auf das Qualifikationsturnier. Es ist ja bekannt, dass Portugal sich auch qualifiziert hat", sagte Bundestrainer Christian Prokop der ARD-Sportschau am Freitag. Das Spiel sei "eine Investition in die Zukunft", sagte Prokop, "viele Spieler kriegen die Chance, gegen eine Top-Mannschaft zu spielen, wo man eine Top-Leistung bringen muss. Wir werden sehen, wo wir stehen".

15.36 Uhr: Worum es gegen die Portugiesen geht, die in der Vorrunde für die Handball-Großmacht Frankreich historisch geschlagen hatte, gab gestern DHB-Vizepräsident Bob Hanning vor: Ich wünsche mir einfach für die Mannschaft, dass dieser letzte Eindruck nochmal ein Highlight wird. Ob wir das schaffen, kann ich nicht sagen", sagte Hanning. "Ich glaube, dass das extrem schwer wird. Aber ich glaube, dass die Mannschaft versuchen wird, sich einen positiven Abschluss auch für den Kopf nochmal mitzunehmen."

Diese Aufgabe muss die Mannschaft allerdings mit einem arg gerupften Aufgebot lösen: Linksaußen Uwe Gensheimer wird wegen einer Viruserkrankung ebenso nicht zum Einsatz kommen wie Kreisläufer Hendrik Pekeler, der seit geraumer Zeit an Achillessehnenproblemen leidet. Sein Kieler Abwehrkollege Patrick Wiencek hatte aufgrund einer Knieverletzung schon zuvor passen müssen. Damit stehen dem Bundestrainer nur 14 Spieler zur Verfügung.

15.33 Uhr: Liebe Handballfreundinnen und -freunde,

es tut mir wirklich Leid, dass wir uns zum Abschluss der Europameisterschaft in diesem Rahmen zum letzten Mal hier versammeln. Auf das Spiel um Platz fünf hatte doch vor diesem Turnier wirklich niemand Lust. Um Medaillen sollte es gehen, das Halbfinale war das erklärte Minimalziel, das sich rückblickend als zu hoch gesteckt erwiesen hat. Ich finde es aber ehrenvoll, dass die Verantwortlichen im Verband, der Bundestrainer Christian Prokop und die Mannschaft nach den vielen, vielen Absagen und auch nach der schwachen Vorrunde noch daran festgehalten haben.

Natürlich muss sich das Team an ihren forschen Ansagen messen lassen, aber es ist gut möglich, dass die beiden einzigen Niederlagen des Turniers die gegen den morgigen Europameister und seinen Vize waren. Das ist dann nichts, wofür man sich entschuldigen muss, zumal die Mannschaft im Laufe dieses Turniers eine sichtbare Entwicklung durchgemacht hat. Umso wichtiger wäre es, dieses schwere Turnier mit einem positiven Gefühl abschließen zu können - mit einem Sieg gegen das Überraschungsteam Portugal nämlich. Mein Name ist Till Erdenberger und ich freue mich, dass ich Sie noch einmal durch das Spiel begleiten darf. Um 16 Uhr geht´s los.