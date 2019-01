DHB-Team will Revanche für Rio-Schmerzen

LIVE: Handball-WM, Vorrunde DHB-Team will Revanche für Rio-Schmerzen Von Christoph Wolf

Nach dem Traumstart gegen Korea treffen die Handballer bei ihrer Heim-WM im zweiten Gruppenspiel auf Brasilien. Kategorie des Gegners: Härter als Korea, aber schlagbar. Der zweite Sieg ist für das DHB-Team von Bundestrainer Prokop Pflicht. Ob's klappt, erfahren Sie im n-tv.de Liveticker.

6. Minute, 3:1: Kreisläufer Hendrik Pekeler holt einen Siebenmeter heraus, den Gensheimer lässig versenkt.

5. Minute, 2:1: Wer dank Wolff und Pfosten bereits auf einen deutschen Zu-Null-Sieg spekuliert hatte, wird von Toledo enttäuscht. Er bringt Brasilien auf die Anzeigetafel.

4. Minute, 2:0: Ausnahmsweise ist Wolff überwunden - ein Tor für Brasilien gibt es trotzdem nicht, Santos' Kracher klatscht an den Pfosten. Wie es geht, zeigt DHB-Kapitän Uwe Gensheimer mit seinem Treffer zum 2:0.

3. Minute, 1:0: Habemus ein Törchen! Gemacht hats Steffen Weinhold, der den Ball mit 97 km/h im Kasten versenkt.

2. Minute, 0:0: Nächster brasilianischer Angriff, wieder kein Tor. Diesmal ernüchtert Wolff ganz lässig den Brasilianer Alexandro Pozzer.

2. Minute, 0:0: Zwei Versuche bekommt das DHB-Team zur Führung - und scheitert zweimal durch seine Steffens. Erst vergibt Herr Fäth, dann Kollege Weinhold.

1. Minute, 0:0: Wie könnte man als Torhüter besser in ein WM-Spiel starten als mit einer Parade? Andreas Wolff glückt die prompt beim ersten brasilianischen Anwurf gegen Jose Toledo. Stark!

18.16 Uhr: Anwurf in Berlin vor ausverkauftem Haus. Brasilien hat den Ball.

18.14 Uhr: Vor dem Duell Brasilien gegen Deutschland hatte es in Gruppe A bereits das Match von Russland gegen Korea gegeben – und einen 34:27-Erfolg der Russen. Die Ausgangslage in Gruppe A sieht tabellarisch damit so aus:

Heißt: Mit dem erhofften Sieg würde Deutschland zumindest vorerst wieder die Tabellenführung übernehmen.

18.11 Uhr: In Berlin werden die Hymnen gespielt. Während Sie vor dem Fernseher daheim kräftig mitsingen, möchten Sie vielleicht die deutsche Startaufstellung anschauen. Bitteschön!

18.06 Uhr: Beim bislang letzten Aufeinandertreffen musste Deutschland gegen Brasilien leiden und kassierte – nach zuvor neun Siegen in neun Duellen – im Hexenkessel von Rio sensationell eine 30:33-Niederlage. Auch bei ihrem WM-Auftakt präsentierten sich die Brasilianer als äußerst unangenehmer Gegner für Weltmeister Frankreich, der sich nach viel Kampf und Krampf zu einem 24:22 (16:13) mühte – und inzwischen seinen Superstar Nikola Karabatic nachnominierte.

18.00 Uhr: Herzlich willkommen zum zweiten Vorrundenspiel der deutschen Handballer bei Ihrer Heim-WM. Nach dem lockeren Einwerfen beim 30:19-Traumstart gegen die koreanische Friedensdelegation wartet mit Brasilien jetzt der erste echte WM-Brocken – und zwar sprichwörtlich.

Warum das Turnier für das DHB-Team erst mit dem zweiten Gruppenspiel richtig beginnt, hat Ihnen Kollege Wilkening vorhin erklärt. Falls Ihnen in der Vorabberichterstattung die Begriffe "Handball-Schlacht" und "Revanche" untergekommen ist und Sie sich fragen: Warum das denn? Bitte hier klicken.