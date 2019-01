Groetzki jubelt und die Halle in Berlin bebt.

Die Deutschen Handballer legen in der Anfangsphase ein höllisches Tempo vor. Weltmeister Frankreich hält beim WM-Fight aber dagegen.

33. Minute: Lagardé erzielt den Ausgleich. Lemke kassiert dazu eine Zeitstrafe.

32. Minute: Wiede findet im Gegenzug Greotzki, der über rechts die Führung erhöht, doch auch der Gegenzug der Franzosen sitzt - 13:12.

31. Minute: ... und der sitz. Matthieu Grebille lässt Wolf über links mit einem Aufsetzer keine Chance. 12:11.

31. Minute: Weiter geht's in Berlin. Die Franzosen mit dem ersten Angriff...

Halbzeit! Durchatmen! Deutschland und Frankreich bieten eine tolle Handball-Show, zeigen sich in der Defensive gut sortiert, doch machen im Aufbau viele Fehler. Davon profitiert bislang die deutsche Mannschaft, die nicht unverdient mit zwei Toren vorne liegt.

30. Minute: Es wird hektisch. Strobel stellt den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her und gleich im Gegenzug verkürzen die Franzosen wieder auf 12:10.

29. Minute: Hendrik Pekeler trifft zum 11:9. Fabregas im Gegenzug zum Anschluss.

28. Minute: Remili trifft zum Anschluss und Kohlbacher kassiert eine Zeitstrafe, weil er den Franzosen noch im Gesicht erwischt. 10:8.

28. Minute: Strobel schickt die Abwehr der Franzosen samt Dumoulin mit einer Finte zum Duschen - 10:7 für Deutschland.

26. Minute: 9:7 durch Groetzki, der über rechts freigespielt wirft und den Ball über Cyril Dumoulin hebt.

25. Minute: Wiede dreht auf. Der Spieler der Berliner Füchse donnert die Murmel an Girard vorbei in die Maschen. Doch Frankreich gleicht im Gegenzug aus 8:7.

24. Minute: 7:6 - Kentin Mahé verkürzt für die Franzosen mit einem Wurf aus dem Rückraum.

23. Minute: Und Wiede fasst sich ein Herz und trifft mit Wumms und Auge ins obere rechte Eck. 7:5 für den DHB.

22. Minute: Gensheimer macht den Kreisläufer und erzielt die Führung. 6:5.

22. Minute: Deutschland erkämpft sich den Ball, doch beim Passspiel gehen sie hohes Risiko in der Offensive. Beinahe der Ballverlust.

21. Minute: Bereits zum zweiten Mal löst der Buzzer aus, doch keiner der Trainer hat eine Auszeit genommen. Verdutzte Gesichter auf beiden Seiten.

Gensheimer verwirft den ersten 7-Meter, beim zweiten Versuch bleibt er sicher. (Foto: imago/MIS)

20. Minute: 5:5 - Groetzki gleicht aus, nachdem Abalo bei seinem Treffer zuvor bereits abgestanden war.

19. Minute: Abalo kommt wieder über rechts. Dieses Mal macht er es besser und überwindet Wolff. 4:5 aus Sicht der Deutschen.

18. Minute: Gerard ist da bei Frankreich. Den Wurf von Lemke pariert der Schlussmann sicher. Auf der Gegenseite ist Wolff zur Stelle.

17. Minute: 4:4 - Nedim Remili wird schön freigespielt und der verwertet eiskalt. Dazu gibt es eine Zeitstrafe für Drux und Empty Goal bei den Deutschen.

15. Minute: Der nächste 7-Meter für Deutschland. Mathieu Grébille foult Wienczek. Gensheimer verwandelt trocken. 4:3.

14. Minute: Zeitstrafe für Frankreich. Dika Mem trifft Martin Strobel mit einem Wischer an der Nase.

13. Minute: 7-Meter für Deutschland. Gensheimer tritt an, doch Vincent Gérard kann parieren. Deutschland behält aber den Ball. Prokop will Ruhe ins Spiel bringen und nimmt die erste Auszeit.

12. Minute: 3:3 - Ludovic Fabregas wirft über den Scheitel von Wolff zum Ausgleich.

11. Minute: Kein großes Abtasten. Frankreichs Cédric Sorhaindo wirft um die Hüfte von Paul Drux herum. Keine Chance für Wolff. 3:2 für Deutschland. Für Drux setzt es nach Halten im folgenden Angriff die Gelbe kKarte.

10. Minute: Patrick Groetzki schaltet nach einem Ballverlust der Franzosen am schnellsten, findet Gensheimer und der trifft zum 3:1.

9. Minute: Wolff mit einer Monster-Parade gegen Luc Abalo der frei über rechts durch ist, doch den Gegenstoß unterbinden die Franzosen wieder.

7. Minute: Finn Lemke verliert den Ball im Aufbau. Die Franzosen schalten schnell um und verkürzen durch Michaël Guigou auf 1:2.

6. Minute: Patrick Wiencek geht früh in die Zweikämpf und unterbindet die Angriffe der Franzosen.

Steffen Fäth überwindet Cedric Sorhaindo und Ludovic Fabregas. (Foto: imago/Jörg Schüler)

5. Minute: Fäth legt aber gleich nach mit einem platzierten Wurf. 2:0 für Deutschland.

4. Minute: Zwei schnelle Gegenstöße versanden. Erst kann Steffen Fäth nicht abschließen, den Gegenstoß versemmeln die Franzosen.

3. Minute: Andreas Wolff ist da! Den ersten Wurf der Franzosen entschärft der Torwart mit dem Fuß.

2. Minute: Jannik Kohlbacher wird anschließend schön von Fabian Wiede freigespielt und erzielt die Führung für Deutschland. 1:0.

2. Minute: ... ruhiger erster Angriff der Deutschen. Der erste Versuch von Steffen Weinhold wird gleich durch ein Stoßen unterbunden. Zwei-Minuten-Strafe für Frankreich.

1. Minute: Anwurf für Deutschland ...

20.22 Uhr: Kapitän Gensheimer dürfte gegen Frankreich zusätzlich motiviert sein, schließlich spielt er seit zweieinhalb Jahren bei Paris Saint-Germain und mit einigen seiner heutigen Gegner zusammen. Dass PSG-Kollege Karabatic fehlt, sei "nicht so wichtig", meint Gensheimer im ZDF. "Wir müssen uns auf unsere Deckung konzentrieren."

In Rio brachte Daniel Narcisse den Franzosen in letzter Sekunde den Sieg, heute soll es eine kleine Revanche geben. (Foto: imago/Newspix)

20.15 Uhr: Das letzte Duell beider Nationen liegt gut zweieinhalb Jahre zurück. Im Olympia-Halbfinale von Rio unterlagen die Deutschen mit 28:29 - damals waren bereits 13 deutsche Nationalspieler aus dem aktuellen Kader dabei. Das Duell war damals schon ein Drama, in dem Deutschland einen zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand noch aufholte, um in der Schlussminute dann doch das entscheidende Gegentor durch Daniel Narcisse zu kassieren. Allerdings war die Partie auch einer der stärksten Auftritte von DHB-Kapitän Uwe Gensheimer, der im letzten Duell eine brutale Trefferquote von 92 Prozent hatte und elf Tore erzielte.

20.10 Uhr: Verstecken muss sich Deutschland aber keineswegs - besonders nicht im Heimspiel in Berlin. Die Herangehensweise wird aber sicher etwas anders aussehen als noch gegen Russland. Das hatte auch Trainer Christian Prokop im Vorfeld angekündigt. "Wir müssen uns taktisch ein paar Sachen anders überlegen", so Prokop. Zudem sei es wichtig, "mit viel Biss, mit viel Einsatz und mit viel Leidenschaft" zu spielen. Das sieht auch DHB-Vize Bob Hanning so, siehe Video.

20.00 Uhr: Die deutschen Handballer stehen heute dem härtesten Brocken in der Gruppe A gegenüber. Frankreich konnte die ersten drei Gruppenspiele souverän gewinnen und mit Nikola Krabatic bahnt sich dazu noch eine Verstärkung der besonderen Art an. Der Welthandballer von 2007, 2014 und 2016 wird gegen Deutschland allerdings noch von der Tribüne zuschauen. Wer wissen möchte, warum der 34-Jährige größer ist als das Nationalteam selbst, dem lege ich diesen feinen Artikel vom Kollegen Michael Wilkening ans Herz. Ob mit Nikola Karabatic oder ohne, die Franzosen sind einer der Turnierfavoriten und gegen Deutschland reicht ein Remis, um sicher in die Hauptrunde einzuziehen. Die Deutschen wären mit einem Sieg gegen Frankreich ebenfalls eine Runde weiter.