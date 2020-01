Bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft sagen sie: Bei der EM soll eine Medaille her, Torwart Andreas Wolff hat sogar "nur den einen Anreiz: das Turnier gewinnen zu wollen". Wie der Auftakt gegen die Niederlande läuft, lesen Sie hier im Liveticker.

17.54 Uhr: Soviel erstmal zur deutschen Mannschaft, werfen wir einen Blick auf den Gegner. Die Niederlande sind eine große Handballnation, 2015 wurde man Vize-Weltmeister, 2019 sprang sogar der Titel raus, keine der letzten drei Weltmeisterschaften schlossen die Niederlande schlechter als auf Rang drei ab. Als Deutschland 2016 Europameister wurde, landeten die Niederlande auf Platz zwei. Handball-Experten haben den Dreh natürlich längst durschaut: Alle diese Erfolge gelangen dem Frauen-Team der Niederlande. Bei den Männern sieht das ganz anders aus: 2020 ist das erste Großturnier seit der WM 1961 (!) für das sich unsere Nachbarn qualifizieren konnten. Mehr, als mal kurz in der Weltspitze vorbei zu schauen, dürfte aber 2020 (noch) nicht drin sein. Bob Hanning wird in seiner Kolumne auf t-online.de deutlich: "Ich bin kein Freund davon, kleine Gegner unnötig stark zu reden. Wenn wir also über die Niederlande und Lettland sprechen, gibt es keine Position, auf der wir schlechter besetzt sind. Ich würde keinen Spieler tauschen wollen. Wenn wir die gleichen Emotionen zeigen und fokussiert in die Duelle gehen, werden wir gewinnen."

Im Kader der Niederländer stehen mit den Außen Bobby Schagen (rechts, TBV Lemgo-Lippe) und Jeffrey Boomhouwer (links, Bergischer HC), Kreisläufer Toon Lenders (HSG Nordhorn-Lingen) und Mittelmann Dani Baijens (TBV Lemgo-Lippe) vier Akteure aus der Bundesliga, mit Gerrie Eijlers, der einst u.a. für den SC Magdeburg spielte, ist der niederländische Torwart-Oldie sogar noch älter, als der deutsche: Eijlers' 39 Jahre lassen die 37 Lenze von Johannes Bitter – nunja – alt aussehen.

Die größte Herausforderung für die DHB-Abwehr kommt eher klein daher: Die beiden Spielmacher Dani Baijens (1,82 Meter) und Luc Steins (1,72 Meter) haben nicht gerade Handballer-Gardemaß, das kann sie aber für eine Abwehr auch unangenehm machen. Auch Rückraumschütze Kay Smits (1,85 Meter) wird eher nicht über den deutschen Mittelblock werfen können. Mit zwei schnellen, torgefährlichen Außen könnten die Niederlande die DHB-Auswahl im Gegenstoßspiel nerven, aber eigentlich … Wir halten es mit Bob Hanning.

17:46 Uhr: Meine Kollegin Anja Rau hat für Sie aufgeschrieben, worauf es für diesen – bei allem Respekt – schwer gebeutelten Kader bei den anstehenden Aufgaben ankommt. Ein kleiner Spoiler: Es geht – wie schon beim unter ähnlichen Voraussetzungen sensationell errungenen EM-Titel 2016 – nur über eine überragende Abwehr. DHB-Vize Bob Hanning forderte sogar, man müsse "die Beste Abwehr der Welt" stellen.

17.33 Uhr: Genug der Sportpolitik, zurück zum Sport. Im Vorfeld der EM hagelte es für Bundestrainer Christian Prokop hochkarätige Absagen in Serie, alleine auf der Spielmacherposition trudelte eine Katastrophe nach der nächsten ein. Tim Suton (TBV Lemgo-Lippe) und Simon Ernst (Füchse Berlin) mussten sich mit frischen Kreuzbandrissen abmelden, Martin Strobel (HBW Balingen-Weilstetten) fühlt sich nach seinem bei der WM 2019 erlittenen noch nicht wieder reif für die Herausforderungen einer EM. Eigentlich sollte Fabian Wiede (Füchse Berlin) dafür Regie führen, doch der etatmäßige Rückraumrechte musste sich kurz vor dem Jahreswechsel einer Schulter-OP stellen. Routinier Steffen Weinhold (THW Kiel), auch er ein potenzieller Kandidat für die Mitte, schmerzt eine Entzündung im Fuß zu stark. Und bei Rückraumspieler Franz Semper (SC DHfK Leipzig) wurden unmittelbar vor der Abreise zur finalen EM-Vorbereitung Anzeichen einer Herzmuskelentzündung festgestellt – das EM-Aus.

Prokop dürfte froh sein, dass das Turnier endlich los geht.

17 Uhr: Die Europameisterschaft 2020 ist ein Handball-Turnier der Superlative: Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs gehen 24 Teams an den Start, der zukünftige Europameister muss bis zum 26. Januar neun Spiele absolvieren. Ursprünglich hatten sich die Gastgeberländer Norwegen, Schweden und Österreich jeweils einzeln um die Ausrichtung beworben, als der Europäische Handball-Verband (EHF) im Herbst 2014 beschloss, das Teilnehmerfeld von 16 auf 24 Teams auszuweiten, schlossen sich die drei Bewerber aus logistischen Gründen zusammen. So startet die deutsche Mannschaft ihre "Mission Euro-Coup" heute im norwegischen Trondheim, zieht dann hoffentlich für die Hauptrunde nach Wien um, um sich für das Finalwochenende zu qualifizieren. Das findet, natürlich, in Stockholm statt.

Viel Reisen für viel Handball also.

16.45 Uhr: Liebe Leserinnen und Leser, liebe Handballinteressierte,

herzlichen Willkommen zur Handball-Europameisterschaft 2020 in Norwegen, Österreich und Schweden! Um 18.15 Uhr eröffnet die deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen den EM-Debütanten Niederlande das Rennen um die Schale (im Parallelspiel der Gruppe A treffen noch Weißrussland und Serbien aufeinander).

Deutschland bekommt es in seiner Gruppe C außer mit den Niederlanden noch mit Europameister Spanien (Samstag, 18.15 Uhr) und Lettland (Montag, 18.15 Uhr) zu tun – bei uns können Sie alle Spiele mit deutscher Beteiligung Tor für Tor am Liveticker mitverfolgen. Mein Name ist Till Erdenberger und ich werde Sie nicht nur ab 18.15 Uhr durch die Partie führen, sondern Sie auch schon vorher mit Informationen zum Turnier, zur deutschen und der niederländischen Mannschaft versorgen.