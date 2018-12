Darts-Superstar Michael van Gerwen absolviert im Viertelfinale gegen Ryan Joyce seine Pflicht und zieht souverän ins Halbfinale ein. Dort erwartet ihn ein Gegner, auf den er wohl lieber erst im Finale getroffen wäre.

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen steht bei der Darts-WM in London im Halbfinale. Trotz "Mighty Mikes" schwächstem Drei-Darts-Schnitt des Turniers, konnte er den Engländer Ryan Joyce in der Runde der letzten Acht deutlich mit 5:1 (3:0, 3:1, 2:3, 3:2, 3:1, 3:1) besiegen. Damit darf der Niederländer weiter auf seinen dritten Titel im Alexandra Palace hoffen.

Im Halbfinale am Sonntag trifft van Gerwen dann in einem vorgezogenen Finale auf Topkonkurrent Gary Anderson. Der bezwang bereits am Nachmittag Dave Chisnall mit 5:2 (3:0, 3:1, 2:3, 3:1, 2:3, 3:2). Wie auch van Gerwen, der den WM-Titel 2014 und 2017 gewinnen konnte, ist Anderson zweimaliger Weltmeister (2015 und 2016). Nach dem Ausscheiden von Titelverteidiger Rob Cross sind die beiden damit die einzigen, im Turnier verbliebenen Titelträger.

Das zweite Halbfinale am Sonntag bestreiten "Bully Boy" Michael Smith und der Underdog Nathan Aspinall. Auch diese Partie verspricht Spannung. Smith gilt als Geheimfavorit, während Aspinall bei seiner ersten WM-Teilnahme überhaupt bisher einen sensationellen Lauf präsentiert hat. Im Viertelfinale setzte sich Smith gegen Luke Humphries mit 5:1 (3:1, 3:0, 0:3, 3:1, 3:2, 3:1) durch. Auch Aspinall entschied seine Viertelfinalpartie gegen Brendan Dolan mit 5:1 (3:0, 3:2, 3:1, 3:1, 0:3, 3:1) für sich. Das Finale findet an Neujahr statt, Deutsche sind nicht mehr im Turnier vertreten.