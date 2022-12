Stiftung Warentest stellt die besten Fernseher in vier verschiedenen Größenklassen vor. Ein Hersteller besetzt fast jedes Treppchen ganz alleine, die Preis-Leistungs-Sieger stammen aber meistens von einem Konkurrenten.

Wer einen neuen Fernseher kaufen möchte, hat die Qual der Wahl zwischen vielen verschiedenen Geräten. Für Laien ist es oft schwer, herauszufinden, welches davon das Beste ist oder am ehesten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Um die Entscheidung leichter zu machen, zählt Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "test" in vier verschiedenen Größenklassen ihre aktuellen Spitzenreiter und deren Vorzüge auf. Was die Gesamtsieger betrifft, ist das eine recht einseitige Angelegenheit, denn jede Nummer 1 stammt von LG - und meistens auch die Zweit- und Drittplatzierten. Etwas mehr Abwechslung gibt es bei den Preis-Leistungs-Siegern und den sparsamsten Geräten.

Kleine Geräte bis 43 Zoll

Bei den kleinen Fernsehern mit Bildschirmdiagonalen von 42 oder 43 Zoll ist die Auswahl nicht allzu groß, Warentest kratzte in dieser Kategorie nur sieben gute Geräte zusammen. Platz 1 belegt hier der LG OLED42C27LA mit der Gesamtnote 1,8. Der Fernseher bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Bild, sondern liefert auch einen guten Ton. Außerdem ist er sehr vielseitig und leicht zu handhaben. Allerdings ist das Gerät mit einem mittleren Online-Preis von 1240 Euro sehr teuer.

Der Zweitplatzierte Sony XR-42A90K (2,0) ist da auch keine Alternative, denn für ihn muss man sogar 1550 Euro hinblättern. Auch der folgende Panasonic TX-43LXW944 (2,2) ist mit einem Preis von 950 Euro nicht wirklich günstig. Teuer sind die Geräte vor allem wegen ihrer OLED-Bildschirme, die ein perfektes Schwarz und besonders starke Kontraste produzieren.

LCD-Fernseher können da zwar nicht ganz mithalten, sind aber auch nicht sehr viel schwächer und können gewöhnlich heller leuchten. Zu ihnen gehört auch der Preis-Leistungs-Sieger bei den Kleinen, der LG 43UP77009LB. Er kostet nur 425 Euro, steht aber mit dem Qualitätsurteil 2,4 auf dem vierten Platz der Bestenliste. Bild, Ton und Vielseitigkeit sind gut, allerdings verbraucht das Gerät etwas viel Strom, was zur Abwertung führte.

Der sparsamste kleine Fernseher ist der Sony KD-43X80J für 630 Euro, der ebenfalls die Gesamtnote 2,4 erhielt. Er liefert auch ein gutes Bild und ist vielseitig, allerdings ist sein Ton nur befriedigend.

Mittelgroße Fernseher bis 50 Zoll

Weitaus größer ist die Auswahl an guten Fernsehern in der 50-Zoll-Klasse. Vor zwei weiteren LG-Geräten sicherte sich hier der 1340 Euro teure LG OLED48C27LA den Testsieg mit dem Qualitätsurteil 1,7. Bild und Vielseitigkeit bewerteten die Tester als sehr gut, Ton und Handhabung als gut. Wie bei fast allen Kontrahenten ist sein Stromverbrauch aber nur befriedigend.

Der einzige 50-Zöller, der für seine Sparsamkeit ein Plus erhielt, ist der Samsung GQ50QN94AAT, der mit der Gesamtnote 1,9 einer von zwei Drittplatzierten ist. Allerdings ist er mit durchschnittlich 1550 Euro auch besonders teuer.

Preis-Leistungs-Sieger in dieser Größenklasse ist der Panasonic TX-49JXW944, der für rund 770 Euro zu haben ist und das Qualitätsurteil 2,2 erreichte. Sein LCD ist zwar nicht so blickwinkelstabil wie die Displays der OLED-Konkurrenten, trotzdem wurde sein Bild als gut bewertet. Seine Vielseitigkeit ist sehr gut, sein Ton nur befriedigend.

Große Glotzen bis 55 Zoll

Auch bei den großen Fernsehern mit 55-Zoll-Diagonale ist LG ganz vorne. Den ersten Platz teilen sich der besonders sparsame LG OLED55C27LA (1530 Euro) und der LG OLED55G19LA (1400 Euro) mit der Gesamtnote 1,6. Das günstigere der beiden Geräte liefert das beste Bild zusammen mit dem Samsung GQ55S95BAT (1720 Euro), der sich wiederum mit dem Qualitätsurteil 1,7 Rang 3 mit dem LG OLED55C17LB (1300 Euro) teilt.

Den Preis-Leistungs-Sieg konnte sich erwartungsgemäß wieder ein LCD-Fernseher sichern. Der 855 Euro günstige Panasonic TX-55JXW944 erreichte das Qualitätsurteil 2,1. Neben einem guten Bild, einer guten Handhabung und einem guten Ton hat er das vor allem seiner üppigen Ausstattung zu verdanken.

65-Zoll-Riesen

Ähnlich knapp geht es bei den 65-Zoll-Riesen zu. Den Testsieg holte sich der LG OLED65G19LA (2100 Euro) mit dem besten Bild und dem besten Ton. Platz 1 und die Gesamtwertung 1,6 muss er sich aber mit dem LG OLED65C27LA (2000 Euro) teilen, dessen Darstellung nur unwesentlich schwächer ist.

Ein ebenso gutes Bild wie der LG OLED65G19LA bei sogar noch besseren Betrachtungswinkeln bietet der Samsung GQ65S95BAT (2300 Euro). Mit dem Qualitätsurteil 1,7 schnitt er auch sonst auf Augenhöhe mit den Testsiegern ab. Das gilt ebenfalls für den Samsung GQ65QN95AAT (2450 Euro), der die gleiche Gesamtnote erreichte. Sein LCD ist zwar nur gut, dafür punktet er mit dem geringsten Stromverbrauch in der Königsklasse.

Der Panasonic TX-65JXW944 ist 1100 Euro günstig. Mit dem Qualitätsurteil 2,0 schnitt er bei Stiftung Warentest aber richtig gut ab, weshalb die Prüfer ihn zum Preistipp kürten. Bild, Ton und Handhabung bewerteten sie als gut, die Vielseitigkeit als sehr gut.