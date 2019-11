"Might delete later" ist eine populäre Bildunterschrift bei Instagram. Gelöscht wird später vor allem dann, wenn ein Beitrag nicht so populär ist wie erhofft. Nun will die Plattform ihre Nutzer dazu erziehen, sich mehr auf Inhalte zu konzentrieren als auf Likes.

Instagram wird demnächst bei einigen Nutzern weltweit testweise die Zahl der "Likes" nicht mehr anzeigen. "Nutzer, die Teil des Tests sind, sehen nicht mehr die Gesamtzahl der Likes und Views von Fotos und Videos anderer in ihrem Feed", erläuterte die zu Facebook gehörende Foto-Plattform auf Twitter. Die Likes für die eigenen Beiträge bleiben für sie aber sichtbar.

Instagram hatte den Verzicht auf die Anzeige von "Like"-Zahlen zunächst nur in Australien, Brasilien, Kanada, Irland, Italien und Neuseeland ausprobiert. Die Reaktionen der beteiligten Nutzer seien positiv gewesen. Da es sich aber um eine "grundlegende Änderung" handele, solle noch mehr Feedback gesammelt werden, heißt es in dem Beitrag. Wie viele Nutzer Teil des Tests bei den Instagram-Likes sein werden, ist unklar.

Ziel sei es, "den Menschen zu helfen, sich auf die Fotos und Videos zu konzentrieren, die sie teilen, und nicht darauf, wie viele Likes sie dafür bekommen", erklärte Instagram. Der Chef der Plattform, Adam Mosseri, hatte bei einem Auftritt vergangene Woche betont, man werde auch Maßnahmen ergreifen, die dem Geschäft schaden, wenn sie dem Wohlbefinden der Nutzer dienten.

Die Zählerstände in Online-Netzwerken können für sozialen Druck sorgen: Manche Nutzer fürchten, sich durch weniger populäre Beiträge zu blamieren und löschen Posts, die aus ihrer Sicht zu wenige "Likes" bekommen, lieber wieder. Für Influencer oder Autoren von Inhalten, für die Instagram als Plattform geschäftlich wichtig ist, werde nach einer Lösung gesucht, hieß es weiter. Sie sind oft darauf angewiesen, potenziellen Geschäftspartnern ihre Reichweite zu demonstrieren - und brauchen dafür auch eine sichtbare Zahl der Likes. Bei der Hauptplattform von Facebook wird gerade der Verzicht auf die Anzeige von "Like"-Zahlen in Australien getestet.