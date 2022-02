Die Libratone Track Air+ werden per Touch-Oberfläche gesteuert.

Die zweite Generation der kabellosen ANC-Ohrhörer Track Air+ überzeugt durch einen hohen Tragekomfort, eine effektive aktive Geräuschunterdrückung und ein schickes Design. Auch der Klang der dänischen Stöpsel ist klasse, man muss aber unter Umständen etwas nachhelfen.

Im Sommer 2019 war es nicht leicht, Apples Airpods in Sachen Klang und Komfort zu schlagen. Aber die Libratone Track Air+ haben es geschafft, weil sie etwas mehr zu bieten hatten, unter anderem eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). In den folgenden zwei Jahren wurden die dänischen Stöpsel aber von etlichen Konkurrenten überholt, nicht zuletzt von den Airpods Pro.

Libratone kam ziemlich unter die Räder und musste in der Corona-Pandemie sogar Insolvenz anmelden. Investoren bewahrten das Unternehmen aber vor der endgültigen Pleite und im Spätherbst feierte es unter anderem mit der zweiten Generation der Track Air+ sein Comeback. ntv.de hat sie ausprobiert.

Bekannte Flügel in neuer Box

Das Design der knapp 200 Euro teuren Ohrhörer selbst ist praktisch unverändert geblieben. Die Kombination aus kissenförmigem Körper und nach unten gerichteten "Flügeln" sieht nicht nur sehr stylish aus, sondern ermöglicht auch einen äußerst bequemen Sitz der Track Air+ im Ohr, sehr ähnlich dem der Airpods Pro. Durch einen Schutz nach IP54 überstehen sie auch problemlos ein schwitziges Workout oder einen Lauf im Regen.

Die Ohrhörer in ihrem Ladecase. (Foto: kwe)

Das kleine und leichte Ladecase hat Libratone dagegen völlig verändert. Es ist jetzt quadratisch und der Deckel öffnet sich komplett über beiden Ohrhörern, die man so unkompliziert entnehmen und einsetzen kann. Herausfallen können sie kaum, sie haften in der Box zuverlässig magnetisch an den Lade-Pins. Das alles macht einen guten Eindruck, der Deckel hat allerdings ein bisschen zu viel Spiel.

Einfache, aber limitierte Steuerung

Gesteuert werden die Track Air+ über Touch-Flächen auf den Außenseiten der Flügel. In der zugehörigen App kann man dabei die Funktionen beliebig links und rechts verteilen. Libratone gestattet aber als Eingabe nur zwei oder drei Tipper, wodurch man letztendlich nicht alle Features unterbringen kann. Andererseits bleibt die Steuerung so unkompliziert und der Verzicht auf einmalige Berührungen verhindert ungewollte Aktionen. Eine Trageerkennung stoppt und startet die Wiedergabe, wenn man einen Ohrhörer herausnimmt oder wieder einsetzt.

Der Sound der Track Air+ ist klasse. Insgesamt bietet er eine relativ weite Bühne und ist wunderbar luftig und transparent. Sehr sauber definierte Mitten erhalten viele Details von glasklaren Höhen, die Bässe sind angenehm kräftig und tragend, ohne mit übertriebenem Wumms auf dicke Hose zu machen. Man kann in der übersichtlich gestalteten App den Klang neutral lassen oder Höhen beziehungsweise Tiefen anheben, aber man überlässt die Einstellungen am besten der gelungenen adaptiven Anpassung.

Klasse Sound mit passenden Aufsätzen

Der Sound kann aber auch etwas kraftlos mit schlappen Bässen sein, wenn die Silikon-Aufsätze im Hörgang nicht perfekt abschließen. Und das ist die kritische Schwachstelle der Track Air+. Libratone gibt ihnen lediglich drei verschiedene Aufsätze mit, was nicht ausreichend ist, um allen Ohr-Größen und -Formen gerecht zu werden. Das Ergebnis sieht man in der App, wenn der Passformtest einen schlechten Sitz attestiert.

Bei den mitgelieferten Aufsätzen haben eher Menschen mit kleinen Ohren eine Chance, eine passende Größe zu finden. (Foto: kwe)

Zum Glück haben die Stöpsel eine Standard-Befestigung, weshalb man ohne Probleme etwas Passendes im eigenen Fundus oder im Fachhandel finden sollte. Ein Limit setzt lediglich die Ladebox, deren Deckel bei zu großen Aufsätzen nicht mehr schließt.

Smarte Geräuschunterdrückung

Passende Aufsätze sind auch der Schlüssel zu einer effektiven aktiven Geräuschunterdrückung. Man kann die Stärke manuell einstellen oder sie der smarten Automatik überlassen, die ausgezeichnete Arbeit leistet und das ANC recht zügig an unterschiedliche Lärmkulissen anpasst.

Das Resultat ist für Ohrhörer erstaunlich gut, Zug- oder Auto-Rauschen wird fast komplett ausgeblendet, auch der brummende Kompressor der Baustelle unterm Fenster wird mit den Track Air+ erträglich. Positiv fällt auch auf, dass die Ohrhörer im Gegensatz zu den Vorgängern jetzt auch souverän mit starkem Wind umgehen. Außerdem gibt es einen Transparenzmodus, um bei Bedarf Außengeräusche verstärkt ans Ohr zu lassen.

Die Übertragung erfolgt auch über größere Distanzen stabil über Bluetooth 5.2, wobei die Codecs aptX oder AAC dafür sorgen, dass dabei möglichst keine Details verloren gehen. Bei Bedarf kann man bis zu drei Geräte gleichzeitig koppeln. Die Ohrhörer lassen sich einzeln nutzen und überzeugen auch bei Telefonaten durch eine gute Geräuschunterdrückung und einen angenehmen Klang.

Gelungenes Comeback

Laut Hersteller halten die Akkus der Ohrhörer bis zu sechs Stunden durch. In der Praxis sind etwa fünf Stunden realistisch, was absolut okay ist. Inklusive Reserven im Case sind bis zu 24 Stunden Musikgenuss ohne Steckdose möglich.

Unterm Strich feiert Libratone mit den Track Air+ ein gelungenes Comeback. Die Ohrhörer klingen prima, haben ein gelungenes ANC, sind unkompliziert und sehr bequem. Insgesamt bieten sie ein starkes Gesamtpaket, das mit einem Preis von 200 Euro auch recht günstig ist.