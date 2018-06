Technik

Geniales Baukastensystem: Roli Blocks - so klingt Zukunftsmusik

Von Johannes Wallat

Roli Blocks ist ein modulares Musiksystem, das seinem Nutzer beim Spielen schier grenzenlose Freiheiten bietet. Doch die raffinierte Hardware kann ihr volles Potenzial nicht immer ausspielen.

Ein Berliner Rapper sagte mal: "Die Zukunft ist geduldig, denn sie weiß, dass ihre Zeit kommen wird." Wenn es nach dem britischen Unternehmen Roli geht, ist die Zukunft längst da - zumindest die Zukunft des Musikmachens. Vor einigen Jahren stellte Roli sein "Seaboard" vor, eine Art Keyboard 2.0 mit einer weichen gummierten Oberfläche. Das "S-E-A" im Seaboard steht für "Sensory, Elastic, Adaptive" und genauso spielt es sich auch. Es reagiert sensibel auf Berührungen und Fingerbewegungen - Töne können damit nicht einfach nur gespielt, sondern auch gedehnt, verzerrt und auf andere Weise im Klang moduliert werden.

Doppelt innovativ

Für einen großen Markt ist das Seaboard zu speziell und vielleicht auch zu teuer. Einen günstigeren Einstieg in die vieldimensionale Klangwelt von Roli bietet das revolutionäre Modularsystem Blocks. Es besteht aus Controllern, die drahtlos mit einem mobilen Gerät verbunden werden. Zu den Blocks gehören ein kleines und abgespecktes Seaboard mit 24 Tasten, das quadratische Lightpad Block und die Zusatzmoduke Loop und Live Block, mit denen man die Funktionen der App per Tastendruck auswählen kann. Doch man muss nicht alle haben, Musiker können ihr System nach dem Baukastenprinzip selbst zusammenstellen.

Die Funktionsweise von Blocks ist so einfach wie genial: Alle Elemente docken magnetisch aneinander an, man kann sie nach Belieben anordnen und auch im laufenden Betrieb umstecken. Ihre MIDI-Signale schicken sie über Bluetooth ans iPad oder iPhone, wo sie in der App "Noise" verarbeitet und zu Klang umgewandelt werden - eine Android-App gibt's auch, aber nur für Googles Pixel-Reihe. Ein Kabel ist nicht nötig, höchstens zum Aufladen der einzelnen Module per USB-C-Stecker.

Starke Sounds

Für Haptik und Optik gibt's die volle Punktzahl: Lightpad Block, Seaboard Block und die beiden kleinen Blocks sind hochwertig verarbeitet und bieten alle Freiheiten, die das Musikerherz begehrt. Die Tasten des Keyboards und die 15 mit LEDs beleuchteten Sensorflächen des Lightpads erkennen nicht nur die Anschlagdynamik, sondern auch andere Gesten: Je nachdem ob man den Finger gedrückt hält, ihn zur Seite oder nach oben wischt und mit welcher Dynamik man die Fläche wieder loslässt, verändern sich die Töne. Damit sind dem expressiven Spiel erst einmal kaum Grenzen gesetzt. Roli nennt das "5D Touch", und in der Praxis funktioniert das Spiel mit den Dimensionen so intuitiv und selbsterklärend, dass es eine Freude ist - bei jedem Klang gibt's was zu entdecken.

Die Soundpakete, die Roli gratis zur Verfügung stellt, klingen zudem erstaunlich gut und alles andere als billig. Im Store kann man zusätzlich zahllose weitere Pakete herunterladen, unter anderem Sound-Sammlungen von den Musikern Pharrell Williams und Grimes. Einige davon sind gratis, andere kosten Geld, das mitunter aber gut angelegt ist. Perfekte Voraussetzungen also für eine ambitionierte Musik-Session mit dem iPad.

"Noise" nervt

Leider steht dem Spielvergnügen aber die Technik im Weg, denn die Noise-App ist noch längst nicht perfekt. Sie läuft nicht rund und nervt durch Verbindungsabbrüche und Aussetzer, manchmal hilft nur eine Neuinstallation. Und wenn alles funktioniert, gerät man recht schnell an die Grenzen der Software.

Die eigentlich unendlichen Möglichkeiten werden zum Beispiel dadurch begrenzt, dass man nur vier Spuren zur Verfügung hat. Auch arbeitet Noise mit Loops, man kann also keine längeren Passagen freien Spiels aufnehmen und diese etwa mit vorher programmierten Loops kombinieren. Bei der Wahl der Sounds ist man pro Spur auf ein Paket beschränkt, entsprechend kann man in einem Projekt nie mit mehr als vier Klang-Paketen arbeiten. Mit der Rückgängig-Taste muss man ebenfalls vorsichtig sein, denn eine "Wiederholen"-Option gibt es nicht, der Befehl "Undo" kann nicht widerrufen werden.

Es gibt viele dieser kleineren und größeren Hürden, sodass die Software am Ende vor allem für Live-Einsätze interessant erscheint, bei denen man nichts innerhalb der App aufnimmt. Dafür sind die Blocks prädestiniert, auch weil sie klein und kompakt sind. In Kombination mit anderen Instrumenten sind die vielseitigen Ausdrucksmöglichkeiten der "5D Touch"-Instrumente mit den guten Sounds der Noise-App sicher spannend.

Noch Luft nach oben

Wer ein Lightpad hat und sich ein bisschen einarbeiten will, kann mit der App "Roli Play" spielerisch üben - die kann zwar auch nicht allzu viel, läuft aber stabiler und ist intuitiver aufgebaut. Für den PC bietet Roli die Software "Dashboard", mit deren Hilfe man Lightpad und Seaboard als MIDI-Instrumente für andere Audiosoftware kofigurieren kann. Unterstützt werden unter anderem Ableton Live, Cubase und Apples Garage Band. Und wer bereit ist, Geld in Zusatzsoftware zu investieren, bekommt über die Roli-Website weitere professionelle Audio-Software, die speziell auf Rolis Blocks zugeschnitten ist - allen voran das Programm "Equator", das zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für die Blocks bietet.

Nach einem ersten Test hinterlassen die Roli Blocks einen zwiegespaltenen Eindruck: Haptik und Verarbeitung sind super, die Spielweise ist intuitiv und die Möglichkeiten zum Modulieren, Anpassen und Verfremden von Sounds sind wirklich außergewöhnlich, sodass man viele Stunden Spaß haben kann. Die App Noise ist aber zu beschränkt, unübersichtlich und leider auch zu fehlerhaft, um damit wirklich produktiv arbeiten zu können.

Sieht so also die Zukunft des Musikmachens aus? Innovativ sind die Roli Blocks jedenfalls, und gerade das Seaboard hat auch einen futuristischen Touch. So wie sie jetzt sind, dienen sich die Roli Blocks vor allem dazu an, bestehende Lösungen zu erweitern, sei es als MIDI-Quelle für Audio-Software oder als Ergänzung eines Live-Setups. Die Zukunft muss sich also noch etwas gedulden.

Quelle: n-tv.de