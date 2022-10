Whatsapp war am Morgen down

Weitreichende Störungen Whatsapp war am Morgen down

Beim Messengerdienst Whatsapp ist offenbar am Morgen eine weitreichende Störung aufgetreten: Das Senden und Empfangen von Nachrichten mit der App des Dienstes ist mehrere Stunden nicht möglich gewesen. In den Online-Netzwerken häufen sich die Beschwerden.

Der Messanger-Dienst WhatsApp ist am Morgen in weiten Teilen der Welt ausgefallen. Zahlreiche Nutzer in Europa, Asien und Afrika meldeten bis zum Mittag Probleme beim Senden und Empfangen von Texten und Videos. Über Störungen wurden etwa aus Deutschland, Großbritannien, Indien oder Südafrika berichtet. Die weltweite Panne ist inzwischen wieder behoben. "Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten", sagte ein Sprecher von Whatsapps Mutterkonzern Meta.

In den Online-Netzwerken hatten sich ab ungefähr 9.00 Uhr die Berichte über Probleme mit Whatsapp gehäuft. Nach dem Öffnen der App stellten die Nutzer fest, dass sie zwar noch auf ihre Unterhaltungen zugreifen können, aber keine neuen Nachrichten mehr erhalten haben und auch keine mehr versenden konnten. Bei vielen Nutzern wurde oben in der App eine Meldung angezeigt, die besagte, dass eine Verbindung zum Server hergestellt wird, was jedoch nicht der Fall war.

Sowohl Nutzer von Android-Smartphones als auch iPhones von Apple waren betroffen. Der Grund für die Störung in mehreren Ländern war zunächst nicht bekannt. "Uns ist bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme beim Senden und von Nachrichten haben, und wir arbeiten daran, WhatsApp so schnell wie möglich wiederherzustellen", sagte ein Sprecher des WhatsApp-Mutterkonzerns Meta.