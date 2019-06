Aktivist will Bahlsen in den Ruin treiben

Bei Wettwerbern des Kekskonzerns Bahlsen sind einem Bericht zufolge E-Mails mit einem ungewöhnlichen Angebot eingegangen: Gegen eine Geldspende bietet ein Aktivist und Menschenrechtler an, das Familienunternehmen mit einer Kampagne zu zerstören.

Ein Düsseldorfer Künstler und Aktivist soll Konkurrenten des Keksherstellers Bahlsen angeboten haben, das Familienunternehmen in die Pleite zu treiben. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, schrieb Oliver Bienkowski, Gründer der Menschenrechtsorganisation Pixelhelper, mehrere Firmen an. In den E-Mails bat er um Geldspenden und bot im Gegenzug an, Bahlsen wegen des Umgangs mit dessen NS-Vergangenheit so lange zu attackieren, bis die Firma "Konkurs anmelden muss oder aufgekauft wird".

Bahlsen war öffentlich unter Druck geraten, nachdem die Juniorchefin Verena Bahlsen davon gesprochen hatte, dass der Konzern Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg "gut behandelt" und sich im Bezug auf sein Verhalten nichts vorzuwerfen habe. Zudem war bekannt geworden, dass die damaligen Firmenchefs Hans, Klaus und Werner Bahlsen Mitglied in NSDAP und SS waren. Inzwischen hat das Unternehmen einen Historiker beauftragt seine Geschichte während der NS-Zeit aufzuarbeiten.

Für Bienkowski ist das Thema damit allerdings nicht erledigt. Pixelhelper hat bereits eine Kampagne gegen Bahlsen gestartet und unter anderem Steckbriefe vor dem Firmensitz in Hannover aufgehängt. Die Organisation setzt darin eine Belohnung von 25.000 Euro für Informationen aus, die belegen dass Bahlsen-Zwangsarbeiter in Konzentrationslager deportiert und dort getötet wurden. Für diese Kampagne brauche Pixelhelper "dringend Unterstützung" schreibt Bienkowski an die Bahlsen-Konkurrenten. In einem Fall schlägt er vor, dass ein Tochterunternehmen eines Lebensmittelkonzerns Geld an eine dortige Firma von Pixelhelper überweisen könnte. "Das wäre ein guter Deal", heißt es laut "Bild am Sonntag" in der E-Mail.

Der namentlich nicht genannte angeschriebene Konzern ging auf diesen "Deal" allerdings nicht ein, sondern schaltete seine Rechtsabteilung ein. Auch Bahlsen erwägt der Zeitung zufolge juristische Schritte gegen Bienkowski. Der Aktivist bestätigte dem Bericht zufolge die Echtheit der Botschaft, die er "an viele Bahlsen-Konkurrenten" geschickt habe. Er hoffe, dass "einige davon mitmachen und Geld spenden".