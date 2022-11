Schon die mit mehr als 500 Millionen Euro angeblich teuersten Jacht der Welt alleine lässt den Reichtum erahnen, mit dem sich der russische Oligarch Usmanow umgibt. Nun sollen Ermittler im Zusammenhang mit der "Dilbar" auf Holzkisten gestoßen sein. Inhalt: 30 Gemälde, darunter auch ein Chagall.

Im Zusammenhang mit der Durchsuchung der Luxusjacht "Dilbar" in Bremen sind einem Bericht von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge wertvolle Kunstschätze entdeckt worden. Die Fahnder des Bundeskriminalamts und der Steuerfahndung fanden auf dem Schiff, das dem russischen Oligarchen Alischer Usmanow zugeschrieben wird, unter anderem 30 Gemälde bedeutender Maler. Darunter befindet sich demnach auch ein Werk des französisch-russischen Expressionisten Marc Chagall. Der Gesamtwert der Funde wird auf fünf Millionen Euro geschätzt.

Die "Dilbar" liegt bei der Bremer Lürssen-Werft, zuvor befand sie sich bei der Hamburger Werft Blohm + Voss im Trockendock, wo sie ab Herbst 2021 generalüberholt werden sollte. Die Kunstschätze seien zu diesem Zeitpunkt aus dem Schiff geholt und bei einer Hamburger Spedition eingelagert worden. Dort sind sie Anfang Oktober dieses Jahres von Polizeibeamten in Holzkisten verpackt entdeckt worden. Sie waren dort wohl eigentlich nur auf der Suche nach Beweisen dafür, dass die Jacht Usmanow gehört.

Usmanow streitet ab, Eigentümer der Jacht zu sein. Auch die Kunstwerke gehörten ihm nicht, sagte ein Sprecher NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung". Damit rechtfertigte er, dass Usmanow die Gemälde nicht den deutschen Behörden angezeigt habe.

Wohl auch Fabergé-Eier entdeckt

Bereits im September durchsuchten 60 Beamtinnen und Beamte die Jacht. Auch Marinesoldaten begleiteten damals die Aktion, um mögliche Verstecke auf dem Schiff besser zu finden. Hintergrund ist ein Geldwäscheverfahren der Frankfurter Staatsanwaltschaft, auch die Staatsanwaltschaft München II ermittelt. Der russische Unternehmer steht im Verdacht, 2017 bis 2022 mehrere Transaktionen veranlasst zu haben, um die Herkunft von Geldern zu verschleiern, hieß es von den Ermittlern.

Die verschobenen Gelder sollen aus Straftaten stammen, insbesondere aus Steuerhinterziehungsdelikten. Das Volumen der Geldschiebereien soll sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im mehrstelligen Millionenbetrag bewegen. Der russische Unternehmer soll dabei sein umfangreiches und komplexes Netzwerk an Gesellschaften überwiegend in sogenannten Offshore-Staaten genutzt haben.

Die Luxusjacht, die der Schwester des kremltreuen Oligarchen gehören soll, war im April auf Basis der EU-Sanktionen wegen des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine festgesetzt worden. Die mit mehr als 500 Millionen Euro angeblich teuerste Jacht der Welt wurde mit einem Verfügungsverbot belegt und darf damit nicht mehr veräußert, vermietet oder belastet werden, wie ein Sprecher des BKA damals sagte.

Usmanow wird auch mit Immobilien am Tegernsee in Bayern sowie in Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg in Verbindung gebracht. Der Unternehmer wird verdächtigt, im Zuge der Sanktionen gegen Russland wegen es Angriffskrieges gegen die Ukraine dafür Gelder ausgegeben zu haben, die eingefroren waren. Bei Durchsuchungen im September wurden NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge in Rottach-Egern auch vier Fabergé-Eier entdeckt. Usmanow gibt an, es handele sich dabei jedoch nicht um Originale, sondern um Repliken, die er als Geschenke für Freunde in seinem Heimatland Usbekistan gekauft habe.