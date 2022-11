Warenhaus-Riese erneut in Not

Warenhaus-Riese erneut in Not Wo steckt Galeria-Kaufhof-Boss Benko? Von Diana Dittmer

René Benko ist einer der schillerndsten Immobilienhändler. Mit insgesamt 680 Millionen Euro haben Steuerzahler seinen Konzern Galeria Kaufhof bereits gerettet. Gereicht hat es nicht. Wieder steht die Zukunft des Warenhauskonzerns auf Messers Schneide. Was Benko vorhat, ist unklar.

Bei Galeria Kaufhof heißt es wieder: Alles auf Anfang. Die letzte große deutsche Warenhauskette, die 2018 aus Kaufhof und Karstadt entstanden ist, musste am Montag erneut den Weg zum Insolvenzgericht antreten und Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. In weniger als zwei Jahren bat der Konzern bereits das dritte Mal um Staatshilfen. Diesmal wurden sie ihm nur unter einer hohen finanziellen Beteiligung angeboten.

Galeria Kaufhof gehört zur Sigma-Holding von René Benko. Der Tiroler Immobilien-Investor hätte es vorgezogen, wenn der Bund einen Nachschlag von 250 Millionen Euro bewilligt hätte. Doch satte 680 Millionen Euro hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits aus Steuergeldern getankt - böse Zungen sagen versenkt. Diesmal wird ihm der tiefe Griff ins Staatssäckl deshalb verwehrt. Die Befürchtung, dass gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen wird, ist einfach zu groß.

Denn die üppigen Finanzspritzen konnten nicht verhindern, dass viele Filialen in den vergangenen Jahren geschlossen und viele Mitarbeiter entlassen wurden. Der Aderlass ging immer weiter. Auch jetzt hat Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz wieder harte Einschnitte angekündigt. Nur ein harter Kern soll von den aktuell 131 Kaufhäusern übrig bleiben, sagte er dem WDR. Welche, das wird in spätestens drei Monaten feststehen.

Die Frage ist, wen trifft die Schuld? Sind es die Krisen, erst die Pandemie mit den Lockdowns gefolgt von der Inflation und der Kaufzurückhaltung der Kunden? Oder hat sich das Geschäftsmodell der Warenhäuser überlebt und Eigentümer Benko es versäumt, mit neuen Ideen aufzuwarten, die Zukunft der Warenhauskette zu sichern? Die Antwort fällt schwer.

Fakt ist: Das Warenhaus-Imperium ist heute keinen Deut besser aufgestellt. Die vielen hundert Millionen Euro haben nicht die Resultate gebracht, die man sich erhofft hatte. Benko wird vorgeworfen, er habe Vereinbarungen allenfalls mangelhaft umgesetzt und belastbare Beweise für erfolgreiche Umstrukturierungen im Konzern vermissen lassen.

Investoren werten seine jüngste Forderung nach einer Finanzspritze als dreist. Denn während der Warenhaus-Riese Galeria Kaufhof sich in einer prekären finanziellen Situation befindet, bescherten die Immobiliengeschäfte Benkos Signa-Gruppe zuletzt einen Gewinn von einer Milliarde Euro. Galeria dagegen häufte im vergangenen Jahr einen Verlust von 620 Millionen Euro an. Nicht nur die Vorbehalte gegen den selbstbewussten Immobilienhändler haben gelitten. Auch dessen Bodenhaftung in Finanzangelegenheiten scheint verloren gegangen zu sein.

Bei Verdi klingeln die Alarmglocken. Hat Benko genug zum Überleben des letzten großen deutschen Warenhauskonzerns und der Beschäftigten beigesteuert? Bedeutet es das endgültige Aus, wenn der Steuerzahler Benkos Imperium nun nicht mehr durchfüttert?

Ärger mit der Justiz: Benko auf Tauchstation

Wie oft kann ein insolventer Kaufhauskonzern wiederbelebt werden? Fragen, was Benko gedenkt, dazu beizutragen, kann man derzeit nicht. "Unsere Kolleginnen und Kollegen in den 131 Warenhäusern fragen sich, wo der Eigentümer ist in dieser existenziell höchst bedrohlichen Situation für 17.400 Menschen und ihre Familien", klagt Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

Dass Benko die Öffentlichkeit derzeit meidet, könnte mit juristischen Gründen in Österreich zu tun haben. Mitte Oktober fand eine Durchsuchung in seiner Signa-Holding statt. Die Behörden verdächtigen ihn, einem Spitzenbeamten im Finanzministerium einen Posten bei Signa angeboten zu haben, um eine Steuerprüfung zu beeinflussen. Außerdem ist Benko der Bestechung wegen angeblicher Spenden von Immobilienunternehmern angeklagt. Der Prozess beginnt im November in Wien. Auch Deutschlands Finanzaufsicht Bafin nimmt Benko ins Visier und prüft Signa-Geschäfte.

Der Ruf des Milliardärs hat schwer gelitten. Die einen fragen: Wie dreist kann ein Unternehmer sein? Die anderen vielleicht: Ist dieser Mann nur ein Schaumschläger, der alle an der Nase herumführt? Seinem Selbstbewusstsein schadet dies offenbar nicht. Nur zwei Tage nach den Durchsuchungen in seinen Wiener Büros brüstet er sich in einem Video-Call mit den Worten: "Ich habe nie einen einzigen Cent bei einer einzigen Investition verloren." Ein Investor, den die "Süddeutsche Zeitung" zitiert, kommentiert dies mit den Worten: "Er ist ein richtig guter Verkäufer."

Aber nicht nur Benkos Image hat Schaden genommen. Auch sein Geschäftsmodell wirft Fragen auf. Es scheint einfach nicht mehr zeitgemäß zu sein. In der Niedrigzinsphase war Geld billig. Mit Corona sind die Mieten gefallen. Die Zinsen steigen mittlerweile, günstige Hypothekenkredite laufen aus. Wie soll Signa umschulden? Beobachter warnen bereits: Benko und sein Geschäft könnte sich als Klumpenrisiko für die Kredit-gebenden Banken entpuppen. Weitere Staatshilfen erscheinen vor allem aus diesem Grund riskant.

Benko selbst scheint große Zweifel zu hegen, dass er mit seinem Modell noch sehr weit kommen wird. Die Aufforderung durch die Bundesregierung, selbst die Hälfte der geforderten Hilfen für den Konzern zu stemmen, wenn der Staat erneut zubuttern soll, lehnte er ab. Das Äußerste, das er bieten wollte, waren 15 Prozent der Summe.

Damit Galeria Kaufhof weiterhin üppige Mieten an Sigma zahlen kann, muss der Konzern flüssig sein. Doch wenn das Geld nicht von Käufern kommt oder in Form von Staatshilfen fließt, woher dann? Benkos Geschäftsmodell ist auf bestem Wege, ein Auslaufmodell zu werden.