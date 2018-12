Astro-Alex ist zurück: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst kehrt nach seinem Einsatz auf der Raumstation ISS auf die Erde zurück. Die Landung verläuft zwar ohne Komplikationen, aber beim Abdock-Manöver gibt es kleinere Probleme.

Nach gut einem halben Jahr an Bord der Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst kurz vor Weihnachten wieder auf der Erde gelandet. Die Sojus-Kapsel mit Gerst, der US-Astronautin Serena Auñón-Chancellor und dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew landete in der Steppe Kasachstans, 87 Kilometer entfernt von der Stadt Schesqasghan, wie das russische Kontrollzentrum mitteilte. Die drei Raumfahrer verließen alle unversehrt die Kapsel. "Mir geht es sehr gut", sagte Gerst kurz nach der Landung.

Die Sojus-Kapsel beim "Touchdown" in der kasachischen Steppe um 6.03 Uhr MEZ. (Foto: Pockocmoc)

Vor dem Abdocken hatte es ein kleineres Problem mit einem Kommunikationskabel von Prokopjew gegeben. Das Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde Nasa stufte das Problem aber nicht als schwerwiegend ein und auch die drei Astronauten stimmten einem Abflug trotzdem zu. Gerst übernahm indes einige Kommunikationsaufgaben von seinem russischen Kollegen Prokopjew.

Alle drei Astronauten hatten rund ein halbes Jahr auf der ISS verbracht. Am Donnerstagabend (MEZ) verließen sie die ISS und begaben sich in die Sojus-Kapsel. Bevor sich die Verbindungsluken gegen 23.30 Uhr (MEZ) schlossen, hatten die drei Astronauten ihren auf der ISS verbleibenden Kollegen - der US-Astronautin Anne McClain, dem Russen Oleg Kononenko und dem Kanadier David Saint-Jacques - noch einmal zugewunken.

Gerst soll noch am Vormittag von Kasachstan nach Deutschland weiterreisen und wird um 20.45 Uhr am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Der 42-jährige war am 6. Juni zur ISS aufgebrochen. Es war seine zweite Mission auf dem Außenposten der Menschheit. Nach seiner Rückkehr könnte Gerst Weihnachten bei der Familie feiern. "Ja, er hat an den Feiertagen frei, lediglich Sport und Training zum Zwecke der Regenerierung und Rehabilitation müssen durchgeführt werden", sagte ein Sprecher des Europäischen Astronautenzentrums in Köln. Am 27. Dezember gehe es dann weiter mit seinen anderen Tätigkeiten. Dazu zählt etwa die Wiederholung von Experimenten, zu denen in seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation ISS Daten erhoben wurden.