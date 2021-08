Viele Menschen kennen das vom Leistungssport, in Vorstellungsgesprächen, Klausuren oder anderen Stresssituationen: die Angst, unter Druck zu versagen. Forscher finden heraus: Es trifft nicht nur Menschen, auch Rhesusaffen leiden darunter. Je größer die Belohnung im Experiment ist, desto mehr versagen sie.

Auch Rhesusaffen kämpfen mit Versagensängsten. Steht in Experimenten ein außergewöhnlich großer Leckerbissen auf dem Spiel, flattern den Tieren die Nerven und sie machen Fehler, berichten Wissenschaftler im Fachblatt "PNAS" (Proceedings of the National Academy of Sciences). Dies deutet den Forschern zufolge darauf hin, dass dem Verhalten bei Mensch und Affe möglicherweise ähnliche neuronale Mechanismen zugrunde liegen.

Im US-amerikanischen Football wie in vielen anderen Sportarten hängt der Erfolgs eines Spiels oder einer Saison manches Mal von einer einzigen Aktion eines einzelnen Spielers ab - so auch bei den NFL-Playoffs 2015, als sich "Seattle Seahawks" und "Minnesota Vikings" gegenüberstanden. Gerade einmal 26 Sekunden vor Spielende vergab Vikings-Kicker Blair Walsh ein entscheidendes Feldtor aus eigentlich sicherer Entfernung, nachdem seine Feldtor-Erfolgsrate in der Saison bei 100 Prozent gelegen hatte. Kommentatoren und Fans waren entsetzt, die Vikings flogen aus den Playoffs und die Sportpsychologie hatte ein weiteres Beispiel für das Phänomen des "choking under pressure" oder: des Versagens unter Druck.

Phänomen des Versagens unter Druck

Bei diesem Phänomen lässt sich das Verhältnis zwischen Leistung und Anreiz als umgekehrte U-Form darstellen: Das bedeutet, dass die Leistung mit zunehmender Belohnung ansteigt - allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Paradoxerweise nimmt die Leistung nämlich bei außergewöhnlich hohen Belohnungen wieder ab, also genau dann, wenn sie eigentlich am wichtigsten wäre. Psychologisch werden sozialer Druck, Verlustaversion, ablenkende Gedanken über mögliche Gewinne, Übererregung und explizite Leistungsbeobachtung als mögliche Ursachen diskutiert.

Beim Menschen wurde dieses auch Versagens- oder Prüfungsangst genannte Verhalten bereits breit erforscht, nun haben es US-Forscher der Carnegie Mellon University und der University of Pittsburgh bei Experimenten mit Rhesusaffen (Macaca mulatta) nachgewiesen. Die Wissenschaftler trainierten drei Primaten darauf, einen Cursor auf einem Bildschirm per Handbewegung zu steuern. Dieser Cursor zeigte in den Versuchen durch seine Form oder seine Farbe zunächst an, ob den Tieren eine kleine, mittlere, große oder gar eine "Jackpot"-Belohnung in Form einer Leckerei winkte.

Die Affen mussten den Cursor dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit und einer vorgegeben Genauigkeit zu einem Ziel bewegen, das zuvor aufgeblinkt war, und ihn dort für eine bestimmte Zeit halten. Tatsächlich versagten alle drei Affen unter Druck: Während ihre Leistung sich zunächst mit der Größe der potenziellen Belohnung verbesserte, wurde sie beim Sprung von der großen zur "Jackpot"-Leckerei um 10 bis 25 Prozent schlechter - und das über den gesamten Studienzeitraum von einem Monat hinweg.

Versagensangst auch nach jahrelangem Training

Eine Beobachtung, die zu den Erfahrungen aus der Sportwelt passt, schreiben die Autoren: "Selbst nach jahrelangem Training und Erfahrung unter Druck können Profisportler Versagensangst an den Tag legen, was bedeutet, dass diese nicht durch intensives Training überwunden werden kann." Ebenso wenig machte es in den Versuchen einen Unterschied, ob diese früh oder spät am Tag stattfanden. Die Konsistenz des Versagens unter Druck lege nahe, dass dieses ein erlerntes Phänomen werden könne, ähnlich einer schlechten Angewohnheit: "Eine solche Perspektive könnte bei der Entwicklung von Trainingsplänen hilfreich sein, die Profisportlern und anderen Personen dabei helfen könnten, unter Druck weniger anfällig für Versagensangst zu werden", heißt es dazu in der Studie.

Insgesamt stellten die Forscher fest, dass die Tiere bei kleinen in Aussicht gestellten Belohnung häufiger aufgrund mangelnder Präzision versagten, bei den "Jackpots" hingegen, weil sie zu vorsichtig agierten. Zusammen ergaben die Experimente so genau die beschriebene umgekehrte U-Form. Die optimale Leistung erreichten die Affen bei großen Belohnungen. Für die Wissenschaftler eröffnet die Arbeit die Möglichkeit, im Tiermodell zu erforschen, welche neuronalen Mechanismen bei der Versagensangst wirken und das paradoxe Verhalten künftig besser erklären zu können.