Bisher sind noch keine Menschen auf dem Mars - aber es gibt mehrere Experimente, die das Leben auf dem Roten Planeten simulieren. Ein großes Problem: Baumaterial hinzubringen wäre zu aufwendig. Nun entwickeln Forscher einen Baustoff aus Vorhandenem: Mars-Staub und Körperflüssigkeiten.

Blut ist dicker als Wasser. Das dürften sich auch Forscher der Universität Manchester gesagt haben, als sie nach einem möglichen Baumaterial auf der Mars-Oberfläche suchten. Herausgekommen ist ein Baustoff, der aus extraterrestrischem Staub und menschlichen Körperflüssigkeiten hergestellt wird. Die als "Astrocrete" bezeichnete Substanz hat demnach sogar eine höhere Druckfestigkeit als herkömmlicher Beton, wie es in der im Fachblatt "Materials Today Bio" veröffentlichten Studie heißt.

Mars-Astrocrete (l.) und Mond-Astrocrete. (Foto: picture alliance/dpa/Research Fellow Future Biomanufacturing Research Hub Manchester Institute of Biotechnology | Dr. Aled Roberts)

Auf die Idee kamen die Wissenschaftler, weil der Transport von Baumaterial bei einer künftigen bemannten Mission auf den Roten Planeten zu aufwendig werden dürfte. Sie hielten deshalb nach Rohstoffquellen vor Ort Ausschau - und wurden in den Körpern von Astronauten fündig. Benötigt wird dafür neben Mars-Staub ein im Blut vorkommendes Protein (Humanalbumin) sowie Harnstoff, der im Urin, in Tränen oder im Schweiß enthalten ist.

Sechs Astronauten, zwei Jahre, 500 Kilogramm "Astrocrete"

Mit der Technik könne eine Crew von sechs Astronautinnen und Astronauten innerhalb eines rund zweijährigen Aufenthalts etwa 500 Kilogramm "Astrocrete" herstellen, hieß es in der Mitteilung der Universität Manchester. Werde er als eine Art Mörtel für Sandsäcke oder Ziegel aus reinem Mars-Staub genutzt, reiche die von einem Astronauten ermöglichte Menge an "Astrocrete" aus, um die künftige Mars-Kolonie um die Behausung für eine Person zu erweitern. Im Versuch hatte das Team zur Produktion von "Astrocrete" nachgebildeten Mars-Staub verwendet.

Die Forscher betonen in ihrer Studie, dass die erste bemannte Mission zum Mars das wohl das schwierigste und technologisch anspruchsvollste Unterfangen sein wird, das die Menschheit je unternommen hat. Wissenschaftler hätten zuvor bereits versucht, funktionierende Technologien zu entwickeln, um betonartige Materialien auf der Mars-Oberfläche zu produzieren, sagte der an der Studie beteiligte Forscher Aled Roberts. Er fügte hinzu: "Aber wir kamen nie darauf, dass die Antwort die ganze Zeit in uns steckte."