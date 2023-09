Ziemlich tückisch: Manche weltberühmte Metropole ist gar nicht die Hauptstadt des Landes. Oft können auch unscheinbare Orte wichtige Entscheidungszentren sein. Finden Sie heraus, wie gut Sie die Hauptstädte der Welt wirklich kennen. Worauf warten Sie noch?

Jeder tappte schon mal in die Wissens-Falle: Eine pulsierende, weltbekannten Metropole eines Landes ist nicht dessen Hauptstadt. Beim manchen Ländern sind es eher unscheinbare Orte, in denen über die Geschicke des Landes entschieden wird. Und wiederum andere Länder haben nicht nur eine Hauptstadt. Und dann gibt es noch die berühmten Städte, bei denen gar nicht so klar ist, von welchem Land sie die Hauptstadt sind.

Dieses Quiz lädt Sie ein, sich von den geografischen Rätseln unserer Welt herausfordern zu lassen. Es ist eine Reise des Entdeckens, Erinnerns und manchmal auch des Schmunzelns. Denn, wie so oft, liegt das Unerwartete direkt vor der Nase.

Also, packen Sie Ihren geistigen Reisekoffer und lassen Sie sich auf die Fragen nach den wahren Hauptstädten dieser Welt ein. Vielleicht werden Sie feststellen, dass Geografie nicht nur trockene Fakten, sondern auch eine Menge Spaß sein kann.