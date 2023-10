Der Planet Erde ist uns vertraut: Er hat einen Mond, ein Tag dauert 24 Stunden, es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Im Vergleich dazu herrschen auf anderen Planeten geradezu absurde Bedingungen. Testen Sie Ihr Wissen über einige erstaunliche Fakten über das Sonnensystem.

Schwer vorzustellen, welche extremen Bedingungen auf anderen Planeten und Monde im Sonnensystem ganz normal sind. Ein Vergleich mit der Erde macht dies überhaupt erst vorstellbar. Was wissen Sie über all die sonderbaren Phänomene in unserem Sonnensystem?

Von den eisigen Höhen des Olympus Mons bis zu Neptuns gewaltigen Winden. Von den zahlreichen Monden des Jupiter bis zu den schicksalhaften Veränderungen des Mars-Mond Phobos - unser Quiz entführt Sie auf eine Weltraum-Reise voller Überraschungen.