Sie gehören zu den Klassikern der Fertiggerichte: Dosenravioli. Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, dass sie erstmals in Deutschland vom Band liefen. Aber was weiß man eigentlich über die Fertig-Pasta aus der Dose? Testen Sie Ihr Dosenravioli-Wissen!

Fast jeder kennt sie, liebt oder hasst sie vielleicht auch: die unverwüstlichen und immer bereiten Dosenravioli. Dieses unprätentiöse Küchenwunder der Nachkriegszeit hat es geschafft, sich mehr als ein halbes Jahrhundert lang in den Supermarktregalen zu halten. Beliebt sind Dosenravioli ganz besonders auf Campingplätzen, Festivals und in Single-Haushalten. Sie sind ein Stück Kultur, ein kleines Stück Geschichte, eingepackt in eine handliche Dose. Aber was weiß man eigentlich über die Fertig-Pasta? Testen Sie Ihr Dosenravioli-Wissen:

Hinter jeder Dose Ravioli steckt eine Geschichte. Warum also nicht ein wenig tiefer graben und herausfinden, was es mit diesen faszinierenden kleinen Teigtaschen auf sich hat? Ganz egal, ob Sie ein Ravioli-Rookie sind, der sich fragt, was all der Trubel soll, oder ein eingefleischter Fan, der die sieben verschiedenen Varianten im Schlaf aufzählen kann - dieses Quiz hat für jeden etwas zu bieten.