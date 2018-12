Wissen

Ablösung für "Astro-Alex": Neue ISS-Crew hebt erfolgreich ab

Die Zeit von Kommandant Alexander Gerst an Bord der ISS nähert sich dem Ende: Rund zwei Monate nach einem spektakulären Fehlstart macht sich eine neue Crew auf den Weg zur Internationalen Raumstation. Ihre Sojus-Rakete startet ohne Probleme.

Rund zwei Monate nach dem dramatischen Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete ist erstmals wieder eine Crew zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die Rakete mit der US-Astronautin Anne McClain, dem Russen Oleg Kononenko und dem Kanadier David Saint-Jacques startete planmäßig vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur. Nach der Trennung von der dritten Antriebsstufe nahm die Kapsel Kurs auf die Raumstation rund 400 Kilometer über der Erde. Der Flug soll rund sechs Stunden dauern.

Die neue Crew tritt ihre Reise früher als geplant an, um einen geordneten Übergang auf der ISS zu ermöglichen. Ursprünglich sollte das Trio erst am 20. Dezember zur ISS fliegen. Am gleichen Tag soll jedoch die aktuelle dreiköpfige Besatzung um den deutschen Kommandanten Alexander Gerst den Heimflug antreten.

Die ISS sei bereit für die neuen Kollegen, twitterte der 42-jährige Astronaut mit dem Spitznamen "Astro-Alex". "Wir bringen die ISS noch mal in Form, bevor unsere Freunde mit der Sojus MS-11 ankommen", schrieb er und veröffentlichte Fotos von den letzten Vorbereitungen.

Gerst und seine Kollegen hätten ursprünglich am 11. Oktober Verstärkung sollen. Doch die Sojus-Rakete mit dem US-Astronauten Nick Hague und seinem russischen Kollegen Alexej Owtschinin an Bord musste kurz nach dem Start wegen einer Antriebspanne notlanden. Die Raumfahrer blieben unverletzt. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt zur ISS reisen.

Quelle: n-tv.de