Eigentlich liegen auf dem Boeing-Raumschiff "Starliner" große Hoffnungen. Denn nach der Krise mit dem Flugzeug 737 Max möchte das Unternehmen positive Schlagzeilen produzieren. Doch der erste Testflug zur ISS - im Auftrag der Nasa - macht Probleme.

Beim ersten Testflug von Boeings Raumschiff "Starliner" zur Raumstation ISS hat es Probleme gegeben. Nach dem Raketenstart vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral sei die Kapsel zwar in einer stabilen Umlaufbahn um die Erde, schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine auf Twitter. Allerdings habe ein Antrieb versagt, der für das Erreichen der ISS notwendig sei. Bei dem ersten Härtetest waren keine Menschen an Bord.

Künftig will Boeing mit dem "Starliner" im Auftrag der US-Weltraumbehörde Nasa aber nordamerikanische Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen. Am Samstag soll das Raumschiff eigentlich erstmals am Außenposten der Menschheit 400 Kilometer über der Erdoberfläche andocken.

Die Nasa ist derzeit von russischen Sojus-Raketen abhängig, um Astronauten ins All zu bringen. 2011 hatte die sie ihr eigenes Shuttle-Programm nach drei Jahrzehnten eingestellt. Die USA wollen ihre Abhängigkeit von Russland jedoch beenden. Unter dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama wurde dazu ein Strategiewechsel eingeleitet: Statt selbst neue Raketen zu entwickeln, wurde beschlossen, Privatunternehmen dafür anzuheuern.

Auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX arbeitet an einer Astronautenfähre zur ISS. Der aktuelle Test von US-Flugzeugbauer Boeing soll für das Unternehmen ein Erfolg werden, weil es zuletzt wegen des Desasters um seinen Krisenjet 737 Max massiv unter Druck geraten war. Nach zwei verheerenden Abstürzen war die Maschine mit Startverboten belegt worden. Wann sie wieder abheben kann, ist ungewiss.