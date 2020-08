Die Suche nach einem Corona-Impfstoff ist zum internationalen Wettlauf geworden: Russland sieht sich als Sieger. Aber auch in China und Deutschland gibt es Erfolge. Nun zeigt sich das sonst eher vorsichtige Robert-Koch-Institut ausgesprochen optimistisch.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält einen Impfstoffs gegen das Coronavirus schon in diesem Herbst für möglich. Mehrere Länder beziehungsweise Unternehmen meldeten in den vergangenen Tagen Forschungserfolge bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Virus. Die Experten des RKI werden in ihrer Mitteilung überraschend konkret - und warnen zugleich jedoch vor zu viel Optimismus.

"Vorläufige Prognosen lassen die Verfügbarkeit eines Impfstoffs (gegebenenfalls mehrerer) bis Herbst 2020 möglich erscheinen", heißt es in der Publikation "Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten". Darin wird allerdings zugleich gewarnt, dass es gefährlich wäre, zum aktuellen Zeitpunkt darauf zu vertrauen, dass mit einer Impfung ab dem Herbst die Pandemie beherrschbar werde. Denn Unwägbarkeiten wie Mutationen oder nur kurze Immunitätszeiten könnten den Nutzen von Impfungen relativieren.

"In jedem Fall ist es unerlässlich, unverzüglich eine bundesweite Impfkampagne für den Zeitpunkt vorzubereiten, zu dem ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht", betonen die RKI-Experten. "Dazu werden bereits jetzt tragfähige Konzepte für Lagerung, Verteillogistik, priorisierte Zielgruppen oder umfassende Impfüberwachung erarbeitet werden." Die Planung dafür laufe.

Mainzer Unternehmen peilt Zulassung im Oktober an

Eine besondere Rolle könnte dabei Biontech zukommen: Zusammen mit dem US-Partner Pfizer will das Mainzer Biopharma-Unternehmen bei einem Erfolg der aktuellen klinischen Studie zu ihrem möglichen Corona-Impfstoff im Oktober den Antrag auf Marktzulassung stellen. Die Biontech-Mitarbeiter hätten es geschafft, die Studie "in Rekordzeit zu starten", hatte Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin erst jüngst gesagt. Ende Juli hatte eine weltweite Studie zu dem möglichen Impfstoff mit bis zu 30.000 Teilnehmern begonnen. Falls der Wirkstoff zugelassen wird, haben Biontech und Pfizer bereits Liefervereinbarungen mit Großbritannien, den USA, Japan und Kanada über mehr als 250 Millionen Impfstoffdosen geschlossen.

Auch China befindet sich mit einem möglichen Impfstoff in der entscheidenden dritten Testphase. Aber beim chinesischen Pharmakonzern Sinovac Biotech wird erst mit einer Produktion ab Januar 2021 gerechnet - sofern das Mittel die sechsmonatige Testphase in Brasilien und Indonesien erfolgreich durchlaufen sollte.

Der "Wettlauf zum Mond unserer Zeit" ist nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin allerdings längst entschieden: Das Land habe den weltweit ersten Corona-Impfstoff zugelassen. Das Mittel, das das Moskauer Gamaleja-Institut entwickelt hatte, habe die Freigabe des Gesundheitsministerium erhalten, sagte er. Der nach Aussagen des Kreml-Chefs wirksame Impfstoff wurde allerdings nach weniger als zwei Monaten Erprobung am Menschen zugelassen. Das Verfahren widerspricht somit international anerkannten Kriterien, wofür Russland weltweit Kritik erntet.