Die Kommunikation mit Heranwachsenden ist für Eltern oft recht einseitig und auch nicht immer erfolgreich. Das liegt nicht an der Bockbeinigkeit der Kinder, finden Forschende jetzt heraus.

Eltern kennen das: Sie sprechen mit ihren Teenagern und haben das Gefühl, sie könnten genauso gut mit einer Wand sprechen. Eine Studie zeigt nun, dass sie damit gar nicht so falsch liegen. Eine Gruppe von Forschenden der Standford-University kommt in ihren Untersuchungen zu dem Schluss, dass sich die Reaktion von Jugendlichen auf bestimmte Stimmen in der Pubertät ändert. Dadurch fühle sich die Stimme der Mutter weniger wertvoll an, schreiben sie im Journal of Neuroscience.

Beim Scannen der Gehirne von Kindern unter 12 Jahren zeigte sich eine explosive neuronale Reaktion auf die Stimme ihrer Mutter, die sowohl Belohnungszentren als auch Emotionsverarbeitungszentren im Gehirn aktivierte. Das hatte das gleiche Forschungsteam 2016 gezeigt. Doch um den 13. Geburtstag eines Kindes herum trete eine Veränderung ein, berichten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt.

Bei der Ausweitung der Studie auf 22 Teenager zwischen 13 und 16,5 Jahren hatte die Stimme der Mutter nicht mehr die gleiche Wirkung. Sie erzeugt nicht mehr dieselbe neurologische Reaktion. Stattdessen scheint das Gehirn eines Teenagers unabhängig vom Geschlecht im Allgemeinen besser auf alle Stimmen zu reagieren, ob sie neu oder bekannt sind.

Keine bewusste Ablehnung

Es wurden neuronale Schaltkreise aktiviert, die mit der auditiven Verarbeitung verbunden sind, wichtige Informationen herausgreifen und soziale Erinnerungen bilden. Wenn die Mutter unsinnige Wörter sagte, zeigten die Gehirnscans der Teilnehmenden im Gegensatz zu der Stimme eines Fremden, die dasselbe sagte, sogar weniger Aktivierung in den Belohnungszentren des Gehirns. Dasselbe galt für den ventromedialen präfrontalen Cortex, den Teil des Gehirns, der dabei hilft, festzustellen, welche sozialen Informationen am wertvollsten sind.

Die Veränderungen sind so offensichtlich, dass die Forschenden das Alter eines Probanden oder einer Probandin anhand der Reaktion des Gehirns auf die Stimme der Mutter erraten konnten. "So wie ein Kleinkind weiß, wie es sich auf die Stimme seiner Mutter einstellt, weiß ein Heranwachsender, sich auf neuartige Stimmen einzustellen", erklärt der Psychiater Daniel Abrams, einer der Autoren der Studie.

"Als Teenager weißt du nicht, dass du das tust. Du bist einfach du selbst: Du hast deine Freunde und neue Gefährten und möchtest Zeit mit ihnen verbringen. Dein Geist wird zunehmend empfindlicher und interessierter an diesen unbekannten Stimmen."

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass sich das menschliche Gehör mit zunehmendem Alter weniger auf die Mutter und mehr auf die Stimmen verschiedenster Menschen konzentriert. "Wenn Teenager zu rebellieren scheinen, indem sie ihren Eltern nicht zuhören, dann liegt das daran, dass sie dazu veranlagt sind, Stimmen außerhalb ihres Hauses mehr Aufmerksamkeit zu schenken", sagt der Neurowissenschaftler Vinod Menon, ebenfalls von der Stanford University.

Diese Veränderungen im Gehirn könnten Schlüsselelemente einer gesunden sozialen Entwicklung sein und es Teenagern ermöglichen, die Perspektive und Absichten anderer besser zu verstehen.

Das helfe den Heranwachsenden, sich mit der Welt zu beschäftigen und sich soziale Verbindungen außerhalb ihrer Familien aufzubauen. Mit anderen Worten, ein Teenager schließt seine Familie nicht absichtlich aus, sein Gehirn reift lediglich.