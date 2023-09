Die Natur ist immer noch voller Geheimnisse und ständig werden neue Tierarten entdeckt. Um diesen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken, verleihen Forschende ihnen gern die Namen von Prominenten. Wissen Sie, welche Stars und Sternchen bereits Namenspaten sind?

In der Tierwelt gibt es viele verschiedene Arten und immer noch werden neue entdeckt. Diese benötigen Namen. Forschende bedienen sich gern bei Prominenten (die das so hinnehmen müssen). Der Name folgt dabei einem bestimmten Schema: Erst kommt die groß geschriebene Gattung, dann die klein geschriebene Art.

Wissen Sie, welche Art nach der schwedischen Popgruppe ABBA benannt wurde? Oder an welche bekannte Frau die Forschenden bei einem rot gefärbten Flusskrebs dachten? Testen Sie, wie gut Sie sich in der Tierwelt mit prominenten Namen auskennen. Viel Spaß dabei!