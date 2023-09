Märchen begleiten die meisten Menschen vor allem während der Kindheit. Die sagenhaften, manchmal uralten Erzählungen sind viel mehr als nur Unterhaltung und Kinder merken sich oft viele Szenen, Sprüche und Sätze auswendig. Sie auch?

"Ach wie gut, dass niemand weiß..." oder "Königstochter, Jüngste, lass mich rein!" Märchen sind seit Jahrhunderten spannend, sagenhaft und sinnstiftend. Viele Geschichten bleiben ein Leben lang im Kopf oder werden durch eigene Kinder wieder aktiviert. Wie gut können Sie sich erinnern?

Wissen Sie noch, was Rotkäppchen den Wolf fragt, als der verkleidet im Bett der Großmutter liegt? Oder, was ebendieser bei den sieben Geißlein ausruft, als er zum Brunnen wankt? Mit zehn märchenhaften Fragen können Sie prüfen, wie gut Ihre Erinnerung an die Geschichten sind.