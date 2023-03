Es ist wieder so weit: In der Nacht zum Sonntag werden in Deutschland die Uhren umgestellt. Jedes Jahr aufs Neue kommt die Frage auf: vor oder zurück? Und wann werden die Uhren eigentlich auf welche Uhrzeit verstellt? Ob Sie bereits fit für die Zeitumstellung sind, können Sie in unserem Quiz testen.

Am 26. März wird wieder auf Sommerzeit umgestellt. Wissen Sie schon alles über die Zeitumstellung? Testen Sie Ihr Wissen mit zehn Fragen über die Zeitumstellung.

