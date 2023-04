Es gibt Wörter in der deutschen Sprache, bei denen fast jeder kurz innehält und überlegt, um sie ja richtig zu schreiben. Wir haben zehn davon in einem Quiz zusammengestellt. Testen Sie Ihr Wissen - kennen Sie von allen die richtige Schreibweise?

Wie gut kennen Sie die deutsche Rechtschreibung wirklich? In einer Zeit, in der wir täglich unzählige Nachrichten, Tweets und E-Mails verfassen, ist es wichtiger denn je, die Grundlagen unserer Sprache zu beherrschen. Schließlich möchte niemand als Rechtschreib-Muffel dastehen. In diesem Quiz können Sie Ihr Wissen auf die Probe stellen.

Das Quiz besteht aus zehn kniffligen Wörtern, bei denen Sie entscheiden müssen, welche von zwei vorgegebenen Schreibweisen die richtige ist. Also, worauf warten Sie noch? Auf die Tasten, fertig, los!