(Foto: Alarashi et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0)

In der Nähe der bekannten Felsenstadt Petra können bei einer Ausgrabung die sterblichen Überreste einem Kind zugeordnet werden. An gleicher Stelle kommen auch mehr als 2500 Perlen zum Vorschein, die nun wieder zu einer Halskette zusammengefügt werden konnten.

Aus Tausenden Perlen haben Forschende eine rund 9000 Jahre alte, kunstvolle Halskette aus dem heutigen Jordanien wieder zusammengesetzt. Mit der Kette war ein Kind mit hohem sozialen Status beerdigt worden. "Die Ergebnisse der Rekonstruktion übertrafen unsere Erwartungen. Es kam eine beeindruckende, mehrreihige Kette mit komplexer Struktur und einem attraktiven Design heraus", schreibt das internationale Team in der Fachzeitschrift "PLOS ONE".

Ein Teil der Perlen wurde an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart restauriert. Die wieder zusammengesetzt Kette ist nun in einem Museum in Jordanien ausgestellt.

Die Perlen stammen aus einem jungsteinzeitlichen Kindergrab aus dem Dorf Ba'ja rund 14 Kilometer nördlich der bei Touristen beliebten Felsenstadt Petra. Bei Ausgrabungen waren die vergleichsweise schlecht erhaltenen Skelettreste eines achtjährigen Kindes aufgetaucht, das vermutlich ein Mädchen war. Vor allem im Brust- und Halsbereich fanden Forscherinnen und Forscher mehr als 2500 Perlen unterschiedlicher Art, Größe und Farbe.

Anordnung der Perlen zunächst unklar

Wie genau diese Perlen ursprünglich angeordnet waren, sei zunächst unklar gewesen, schreibt das Team um Archäologin Hala Alarashi, die an der französischen Université Côte d'Azur sowie in Barcelona arbeitet. Der Körper des Kindes sei mit der Zeit verwest, mit den Perlen verbundene organische Materialien wie etwa Schnüre hätten sich zersetzt. Dennoch sei bei den Ausgrabungen schnell klar gewesen, dass die Perlen Teil eines größeren Schmuckstücks sein müssen.

Die Forschenden gingen in zwei Schritten vor. Zunächst untersuchten sie die Perlen einzeln: Wie wurden sie bearbeitet? Aus welchem Material sind sie? Wo kamen sie ursprünglich her? In einem zweiten Schritt erstellten sie mithilfe zusätzlicher Daten ein Modell, wie die Halskette vermutlich aussah. Auch die Auffinde-Situation spielte eine Rolle. Zentrale Bestandteile der Kette sind demnach ein Ring im Nacken sowie ein Perlmuttring auf der Brust, der den Wissenschaftlern zufolge das Licht reflektiert und in mehreren Farben gleichzeitig geschillert haben soll.

Aus Steinen und Meerestierschalen

Die Studienautoren schreiben von einer "komplexen, eindrucksvollen und sehr ansprechenden Anordnung". Die Gesamtlänge der aufgefädelten Perlen betrage etwa sechs Meter. Die Perlen bestehen vor allem aus kunstvoll bearbeiteten Steinen, zum Teil aber auch aus Meerestierschalen. Auch zwei Perlen aus Bernstein konnten die Forscher und Forscherinnen identifizieren.

Sie gehen davon aus, dass die Kette vor Ort in Ba'ja hergestellt wurde, auch wenn die Materialien von weit her kamen. "Die Herstellung der Kette erforderte minuziöses Handwerk, aber auch den Import bestimmter exotischer Materialien aus anderen Regionen", so das Team um Alarashi. Es sei ein komplexes Netzwerk aus Künstlern, Händlern und den Eliten nötig gewesen, die ein solches Kunstwerk in Auftrag gaben. Dass die Kette von einem Kind getragen werde, zeige, welch hohen Stellenwert Kinder in den frühen bäuerlichen Gemeinschaften der Levante - also dem östlichen Mittelmeerraum - gehabt hätten.

Ein einzigartiges Schmuckstück

Das Grab wird auf etwa 7400 bis 6800 Jahre vor Christus datiert. Bei dem verstorbenen Kind müsse es sich um ein Individuum mit sehr hohem sozialen Status gehandelt haben, schreiben die Forschenden. Immerhin habe man ihm ein extrem aufwendiges Schmuckstück angelegt, anstatt es einem Lebenden zu geben.

Die Halskette sei einzigartig für die Levante in der Jungsteinzeit. Das Collier würde - wegen seiner Größe, seiner komplexen Struktur, den Farben, der Symmetrie, der Schönheit und dem Spiel mit Licht - an Schmuckstücke aus den jüngeren Hochkulturen in Mesopotamien und Ägypten erinnern.