Auch Unternehmen bauen Mist und bitten um Entschuldigung. Dabei geht es um viel Geld: Falsch gemacht, wechseln verärgerte Kunden zur Konkurrenz. In dieser Folge von "Wieder was gelernt" erzählt uns Verena Utikal, Verhaltensökonomin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wie’s am besten geht und erklärt, warum sich deutscher Kundenservice oft wie eine Bestrafung anfühlt und warum englischsprachige Unternehmen ihren Kunden erst mal tätscheln.

Verena Utikal lehrt Verhaltensökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. (Foto: www.sites.google.com/site/verenautikal)

Verena Utikal erklärt, warum Entschuldigungen mit Erklärung besser funktionieren:

"Es reicht nicht zu sagen: Es tut mir leid. Sondern, da muss eine Erklärung dabei sein. Und genau das haben wir auch in unserer Studie gefunden, dass nur Sorry nichts nutzt. Das ist nichts, was dieses Vergehen aus der Welt schafft."

... zu tollen Entschuldigungen in ihrem Fitnessstudio:

"Wie es das Fitnessstudio gemacht hat, ich finde, das könnte Unternehmen viel, viel häufiger machen. Damit würden sie ihre Kunden deutlich glücklicher machen. Also, diese Empathie-Bereitschaft fehlt deutlich.

... zu Unterschieden zwischen englischsprachigen und deutschen Unternehmen:

"Wir sind das ja nicht gewohnt. Wir sind in Deutschland so einen Service nicht gewohnt, wir müssen erst mal kämpfen. Ich habe immer Angst, wenn ich irgendwo anrufe: Oh Gott, die geben mit bestimmt nicht das Geld zurück. "

