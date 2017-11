Panorama

Laut Studie höchstes Ansehen: Deutschland weltweit am beliebtesten

International genießt kein Land höheres Ansehen als Deutschland, das soll eine neue Studie zeigen. Allerdings sehen das die Nachbarn der Deutschen anders. Und die Deutschen selbst.

Deutschland hat einer Studie zufolge weltweit den besten Ruf - und damit den USA den Rang abgelaufen. Das geht aus einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts GfK und Politikberaters Simon Anholt hervor. Die Vereinigten Staaten sind im Image-Ranking demnach auf Platz sechs abgerutscht. Frankreich gilt international als das zweitbeliebteste Land, Großbritannien hält sich stabil auf Platz drei, Kanada und Japan teilen sich Rang vier.

Der sogenannte Anholt-GfK Nation Brands Index ermittelt jährlich, wie 50 Länder weltweit wahrgenommen werden. Dazu wird das Image in den Kategorien Exporte, Regierung, Kultur, Bevölkerung, Tourismus und Immigration/Investition untersucht. Deutschland habe 2017 in allen Bereichen sehr positiv abgeschnitten.

Vor allem in den Kategorien Kultur, Regierung und Bevölkerung konnte es in der weltweiten Wahrnehmung zulegen. Nur im Bereich Tourismus liege Deutschland im Ranking etwas weiter hinten. Gerade in Asien - besonders in China - habe sich das Image der Bundesrepublik aber stark verbessert, hieß es. Weniger positiv wurde Deutschland hingegen von seinen europäischen Nachbarn Frankreich, Polen sowie von Brasilien und dem eigenen Volk bewertet.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zeigte sich erfreut über die Studie. Deren Ergebnisse zeigten es wieder: "Deutschlands Image basiert längst nicht mehr nur auf unserer Wirtschaftskraft. Man traut uns viel zu in der Welt."

Quelle: n-tv.de