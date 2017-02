Risikofaktor US-Präsident

Börsianer steuern wilde Woche an

Was kommt als nächstes aus dem Weißen Haus? An der Börse fürchten Analysten neue Trump-Tiraden via Twitter. Daneben stehen gewichtige Zahlen aus der laufenden Berichtssaison an, unter anderem mit ThyssenKrupp, Munich Re und der Coba.