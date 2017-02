Wirtschaft

Drehkreuz in Kentucky

Amazon baut sich eigenen Flughafen

Amazon verschickt tagtäglich Ware an Kunden in aller Welt - viel Ware. Um unabhängiger von Zustelldiensten zu werden, schließt der Onlineriese bereits Verträge mit Luftfrachtfirmen. Nun kommt ein eigenes Drehkreuz in der Nähe von Cincinnati hinzu.