Preisvergleiche nutzen Ölkonzernen

Kartellamt rät zum Tanken am Abend

Seit einigen Jahren müssen Tankstellen jede Preisänderung sofort melden. Autofahrer können so in Echtzeit nachschauen, wo der Sprit am günstigsten ist. In der Realität nutzt das System aber eher den großen Konzernen als den Kunden.