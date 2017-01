Panorama

Einsame, alte Priester

Das "schleichende Gift" des Zölibats

Elf Priester prangern in einem offenen Brief eine "Bunkermentalität" in der katholischen Kirche an. Besonders leiden sie unter dem Zölibat. Im Alter greift die Einsamkeit um sich. Das nüchterne Fazit im Ruhestand: "Du bist nicht mehr wichtig."