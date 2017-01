Politik

Nach Attacke auf Polizisten

Safia S. muss sechs Jahre ins Gefängnis

Vor einem Jahr sticht die 16-Jährige Safia S. am Hauptbahnhof in Hannover auf einen Polizisten ein. Es ist die erste Terrorattacke im Auftrag des IS in Deutschland. Jetzt spricht das Gericht in Celle das Urteil.