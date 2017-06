Panorama

Mutter ist 15 Stunden weg: In Auto zurückgelassene Kinder sterben

Draußen ist es zeitweise über 30 Grad heiß, während zwei Kleinkinder in einem Auto sitzen. Die Mutter lässt ihre ein und zwei Jahre alten Töchter dort stundenlang allein. Die beiden Mädchen überleben das nicht.

Im US-Bundesstaat Texas sind zwei kleine Mädchen gestorben, nachdem ihre Mutter sie 15 Stunden allein im Auto gelassen haben soll. Die 19-Jährige wurde festgenommen und wegen Kindeswohlgefährdung angeklagt, wie die Polizei von Kerr County mitteilte. "Das ist bei weitem der grausamste Fall von Kindeswohlgefährdung, den ich in 37 Jahren Polizeidienst gesehen habe", erklärte Sheriff Rusty Hierholzer.

Die Frau ließ ihre ein- und zweijährigen Töchter demnach am vergangenen Mittwoch über Nacht im Auto, während sie selbst bei Freunden war. Die Kleinen hätten über Stunden nichts gegessen und nichts getrunken, sagte Hierholzer dem Sender Fox29. Am nächsten Tag hätten draußen Temperaturen über 30 Grad geherrscht, in dem Auto sei es wahrscheinlich noch heißer gewesen, erklärte er.

Die 19-Jährige habe die Kinder aber bis zum Mittag dort drinnen gelassen. Als sie zu ihnen zurückkehrte und sah, dass es den Mädchen schlecht ging, brachte die 19-Jährige sie laut Polizei nicht sofort zu einem Arzt. Sie habe keinen Ärger bekommen wollen und deshalb versucht, die Kleinen zu baden, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Als sie sie schließlich doch ins Krankenhaus brachte, seien die Kleinen bereits in kritischem Zustand gewesen. Sie starben.

Quelle: n-tv.de