Panorama

Nicht gut genug versteckt: Millennium-Falke bei Google-Maps entdeckt

Die Star Wars-Fans warten schon gespannt auf den neuesten Teil der Sternenkrieger-Saga. Disney macht ein große Geheimis aus "The Last Jedi". Ein wichtiges Requisit wurde aufwendig versteckt. Bei Google Maps ist es trotzdem zu sehen.

Ein großes Raumschiff zu verstecken, ist nicht nur im Film gar nicht so einfach. Um diese Erfahrung sind nun auch die Macher von "The Last Jedi" reicher. Denn der für den aktuellen "Star Wars"-Film verwendete Millennium-Falke ist nun auf Google Maps für jeden zu finden.

Auf dem Bild, das Fans bei dem Kartendienst entdeckten, ist das Raumschiff auf dem Gelände der Longcross-Studios zu sehen, einer Film und TV-Produktionsfirma, die in der Nähe von London beheimatet ist. Dort entstanden in jüngster Zeit Filme wie "Thor, The Dark World", Skyfall" und "Guardians oft the Galaxy".

Der Millennium-Falke ist von einer Wand aus mehreren riesigen Schiffscontainern umgeben, die offenbar allzu neugierige Blicke auf das besondere Requisit abschirmen sollen. Disney hatte sich bei der Herstellung des Filmes besonders um Geheimhaltung bemüht. Mit einem Blick aus dem All hatte die Filmproduktionsfirma aber wohl nicht gerechnet.

Der Kartendienst des Internetriesen Google verwendet im Allgemeinen Bilder, die zwischen ein und drei Jahren alt sind. Wann das Bild genau entstand, lässt sich jedoch nicht sagen. Das Raumschiff "parkt" jedenfalls am Ende einer mehrspurigen Straße an der Grenze zu einem kleinen Waldgebiet. Im Original und in voller Schönheit kann man den Millennium Falken ab dem 14. Dezember in "Die letzten Jedi" im Kino bewundern.

Quelle: n-tv.de