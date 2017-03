Panorama

Polizei sucht Zeugen: Obdachloser nach Attacke in Lebensgefahr

Sie werden verbrannt, gequält, getötet. Nachrichten über brutale Angriffe auf Obdachlose häufen sich. Am Hauptbahnhof von Hannover wurde jetzt ein Obdachloser mit einem Ziegelstein verprügelt. Er schwebt in Lebensgefahr.

Ein Obdachloser ist am Hauptbahnhof von Hannover mit einem Pflasterstein attackiert und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilte, bemerkte eine Frau den Mann am späten Abend neben dem Eingang eines Kinos auf einer unter dem Straßenniveau liegenden Fußgängerebene direkt am Bahnhof.

Die Zeugin alarmierte die Polizei, ein Rettungswagen brachte den zunächst nicht identifizierten Mann ins Krankenhaus. Am Ort des Geschehens fanden die Beamten einen Pflasterstein, mit dem einer oder mehrere unbekannte Angreifer dem Mann vermutlich mehrfach auf den Kopf geschlagen hatten.

"Nähere Hintergründe zu der Tat sind noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an", teilte die Polizei mit. Sie bat Zeugen um Hinweise zur Identität des Obdachlosen und zu möglichen Beobachtungen. Diese sollten sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Quelle: n-tv.de