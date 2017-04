Panorama

Kind in Indien lebte unter Affen: Polizei findet "Mogli-Mädchen" im Dschungel

Ihre Identität ist bislang ein Rätsel. Doch indische Medien haben bereits einen Namen für das Kind gefunden, das offenbar jahrelang ohne Kontakt zu Menschen unter Affen im Dschungel lebte: "Mogli-Mädchen".

Die Polizei im indischen Uttar Pradesh hat ein Mädchen gefunden, dass offenbar jahrelang ohne Kontakt zu anderen Menschen mit einer Gruppe von Affen im Wald lebte. Wie zahlreiche indische Medien berichten, kann das etwa acht bis zehn Jahre alte Kind weder sprechen noch laufen.

Das unterernährte Mädchen, das zahlreiche Wunden gehabt habe, sei zunächst in ein Krankenhaus nahe des Katarnieghat-Naturparks an der Grenze zu Nepal gebracht worden, hieß es weiter. In dem Reservat hatten zunächst Dorfbewohner das Kind unter den Affen entdeckt.

Als die Polizei das Mädchen, dessen Identität noch völlig unklar ist, vergangene Woche aus dem Wald holen wollte, seien die Beamten von den Affen angegriffen worden. Auch das Kind habe versucht sich zu wehren, berichtete ein Polizist der BBC.

Im Krankenhaus habe sich der Zustand des Kindes schnell verbessert, heißt es. Doch gebe es weiter Probleme. So sei das Mädchen nicht in der Lage mit den Ärzten und Pflegern zu kommunizieren. Auch könne sie nicht von einem Teller essen. Ihre Mahlzeiten müssten auf ihr Bett gekippt werden.

Die Polizei versucht nun, die Herkunft des Kindes zu ermitteln. Dazu würden alle Berichte über Fälle vermisster Kinder der vergangenen Jahre überprüft. Indische Medien tauften sie bereits das "Mogli-Mädchen" nach dem Jungen aus dem Kinderbuchklassiker "Das Dschungelbuch".

Quelle: n-tv.de