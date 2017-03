Panorama

Fürstentum Monaco abgeriegelt: Räuber überfallen Luxus-Juwelier

Rauchwolken und Schüsse in Monte Carlo: Touristen werden Augenzeugen eines spektakulären Raubs. Mitten am Tag überfallen drei Männer einen Luxus-Juwelier im Zentrum der Stadt. Keine 24 Stunden später ist ein Teil der Beute sichergestellt.

Aufregung im Fürstenstaat: Wenige Schritte vom berühmten Casino von Monte-Carlo entfernt haben Schmuckdiebe am helllichten Tag eine Filiale des Luxus-Juweliers Cartier überfallen. Die Polizei des Fürstentums Monaco nahm bereits kurz nach dem Überfall am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Beteiligten fest und konnte dabei einen Teil der Beute sicherstellen. Drei weitere Verdächtige wurden nach Angaben aus Ermittlerkreisen am Abend festgenommen. Der Gesamtwert der gestohlenen Schmuckstücke ist bislang unklar.

Drei Männer überfielen das Geschäft am Platz des Casinos um kurz vor 16.00 Uhr, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Ein Komplize soll im Auto gewartet haben. Die Täter flohen, die Polizei riegelte das Gebiet rund um die Cartier-Filiale ab. Touristen und Kunden mussten bis zum frühen Abend im Casino oder den umliegenden Geschäften ausharren, gegen 19.00 Uhr kehrte wieder Normalität in dem Viertel ein.

Mindestens einer der Täter war laut Staatsanwaltschaft bewaffnet. Es habe aber "weder Schüsse, noch Verletzte, noch eine Geiselnahme" gegeben. Bei dem kurz nach dem Überfall festgenommenen Verdächtigen fand die Polizei auch eine Waffe. Weil das Fürstentum nach dem Einbruch abgeriegelt wurde, konnten die Verdächtigen nicht mit dem Auto fliehen. Sie setzten ihr Fahrzeug schließlich in Brand. Nach Informationen der französischen Regionalzeitung "Nice Matin" hatte die Polizei zuvor auf die Reifen des Autos geschossen.

Polizei kündigt Pressekonferenz an

Am Samstagabend erfolgten dann drei weitere Festnahmen: zwei in Monaco und eine im angrenzenden südfranzösischen Ort Roquebrune-Cap-Martin. Der in Südfrankreich Festgenommene wurde in Nizza in Gewahrsam genommen. Es sei noch unklar, ob er ein Mitglied des Überfall-Kommandos war, hieß es. Die Polizei in Nizza will am Montag auf einer Pressekonferenz weitere Angaben machen.

Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, wurde aufgrund der Festnahmen ein Großteil der Beute gefunden. Wegen der großen Menge der Schmuckstücke dürfte die Schätzung der Summe aufwändig sein.

Der Luxus-Juwelier Cartier war an der Côte d'Azur schon einmal Ziel eines spektakulären Raubüberfalls: Im Mai 2015 war nur wenige Tage vor der Eröffnung des berühmten Filmfests in Cannes das Cartier-Geschäft in der französischen Stadt überfallen worden. Die maskierten Räuber entkamen mit Schmuck und Uhren im Wert von rund 17,5 Millionen Euro.

Quelle: n-tv.de