Dutzende Verletzte: S-Bahn in Barcelona verunglückt

Schock in der morgendlichen Rushhour in Barcelona: Eine voll besetzte S-Bahn kracht gegen einen Prellbock am Bahnsteigende. Viele Menschen werden verletzt.

Bei einem Zugunglück im spanischen Barcelona sind nach Medienberichten mindestens 40 Menschen verletzt worden. Darunter ist ein Schwerverletzter, wie die Rettungskräfte mitteilten. Der Unfall ereignete sich am Morgen im Fern- und Regionalbahnhof Estación de Francia im Zentrum der Hauptstadt Kataloniens. Zunächst war von fünf Schwerverletzten die Rede gewesen.

Ein S-Bahn-Zug konnte den Berichten zufolge gegen 7.15 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof nicht rechtzeitig bremsen und krachte gegen einen Prellbock am Bahnsteigende. Der Zug kam aus dem Vorort Sant Vicenç de Calders.

Viele Verletzte wurden auf dem Bahnsteig behandelt. Einige weinten und standen unter Schock. Zahlreiche Kranken-, Polizei- und Feuerwehrwagen sind vor Ort. Weil der Zug überfüllt war, standen offenbar viele Passagiere zum Zeitpunkt des Unglücks, was die Zahl der Verletzten erhöhte.

Die Zugführerkabine wurde von der Feuerwehr und der Regionalpolizei mit einer Plane abgedeckt. Von Medien zitierte Zeugen berichteten, die Kabine sei beim Aufprall völlig zerstört worden. Der Unfallzug blieb ansonsten weitgehend unbeschädigt. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar.

Quelle: n-tv.de