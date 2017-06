Panorama

Bluttat in Oberfranken: Unbekannter erschlägt Rentnerin

Ein Akt roher Gewalt schockiert die Menschen in Wunsiedel: In dem beschaulichen Ort im Nordosten Bayerns geht an Fronleichnam ein verzweifelter Notruf bei den Behörden ein. In einem Reihenhaus liegt eine blutüberströmte Leiche.

Im oberfränkischen Wunsiedel ist an Fronleichnam eine 73-jährige Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Eine Nachbarin entdeckte die Rentnerin am Donnerstagnachmittag mit schweren Kopfverletzungen in einem Reihenhaus und alarmierte den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte.

Für die 73-Jährige kam jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Leiche habe "massive Verletzungen" aufgewiesen, hieß es. Die aufgrund der Umstände hinzugezogenen Beamten der Kriminalpolizei gingen daher schnell von einem Verbrechen aus.

Kurze Zeit später konnte die Polizei in dem Reihenhaus einen 65 Jahre alten Mann festnehmen. Gegen ihn bestehe dringender Tatverdacht, erklärte ein Polizeisprecher. Ob sich die beiden kannten und wie der Frau die Kopfverletzungen zugefügt wurden, wurde zunächst nicht bekannt. Unklar blieb auch, wieso sich der mutmaßliche Täter in dem Reihenhaus der Rentnerin aufhielt.

Großeinsatz im Reihenhaus

Am Tatort im Wunsiedler Norden liefen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an. Spezialisten der Polizei suchten dabei auch nach Hinweisen zur zweifelsfreien Identifizierung der Toten. Die Kriminalbeamten erhielten dabei bis in die Abendstunden Unterstützung von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei.

Die Staatsanwaltschaft Hof nahmen Ermittlungen wegen eines "Gewaltverbrechens" auf. Ob es sich dabei um eine Beziehungstat, einen Raubüberfall oder einen tödlich eskalierten Nachbarschaftsstreit handelt, ist nun Gegenstand umfangreicher Ermittlungsarbeit.

