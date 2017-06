Panorama

Durch Blitzschlag verursacht: Viele Tote bei Waldbrand in Portugal

Es ist für Portugal der schwerste Waldbrand seit Jahrzehnten: Nordöstlich von Lissabon bricht ein Feuer aus. Viele Menschen sterben in ihren Autos, als die Flammen den Weg abschneiden. Löschflugzeuge sind im Einsatz - doch sie reichen nicht.

Die Zahl der Toten bei dem verheerenden Waldbrand in Portugal steigt immer weiter: Mindestens 57 Menschen seien ums Leben gekommen, teilt die Regierung mit. Zudem wurden nach Angaben von Innenstaatssekretär Jorge Gomes Dutzende Menschen verletzt. Das Feuer war am Samstagnachmittag in der Region Leiria nahe der Ortschaft Pedrógão Grande im Zentrum des Landes ausgebrochen. Der Polizei zufolge ist es von einem Blitzschlag ausgelöst worden. Über dem betroffenen Gebiet hatte sich ein Gewitter entladen, ohne dass es dabei regnete. "Alles deutet ganz klar auf natürliche Ursachen hin", sagte der Direktor der Kriminalpolizei, José Almeida Rodrigue. "Wir haben in Zusammenarbeit mit der Nationalgarde sogar den Baum gefunden, der von einem Blitz getroffen wurde."

Viele Menschen starben in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt. Ob sie vor den Flammen flüchteten oder von dem Brand überrascht wurden, ist laut Innenstaatssekretär Gomes unklar.

Fast 700 Feuerwehrleute mit mehr als 200 Löschfahrzeugen sowie zwei portugiesische Löschflugzeuge sind gegen die Flammen im Einsatz. Starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Die Europäische Union sagte angesichts der besorgniserregenden Situation ihre Hilfe zu. "Es wird alles getan werden, um den Behörden und den Menschen in Portugal in dieser Zeit der Not zu helfen", erklärte der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides.

Auf Bitte Portugals würden über die Nothilfekoordinierung der EU Löschflugzeuge organisiert. Frankreich habe sofort drei Maschinen zugesagt, die nun rasch entsandt würden. Zusätzlich helfe Spanien ebenfalls mit Flugzeugen. Stylianides drückte seine Trauer um die Opfer und sein Mitgefühl für die Betroffenen aus.

Das tat auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Er habe Portugal "deutsche Hilfe und Unterstützung angeboten, wenn dies benötigt wird", teilte er mit. Gabriel zeigte sich "tief bestürzt". Es seien "erschütternde Bilder von eingekesselten Dörfern und Menschen, die dem Inferno auf der Flucht in ihren Autos zum Opfer gefallen sind".

Tragödie von schockierendem Ausmaß

Es gebe einige Dörfer, die "von den Flammen völlig eingekesselt" seien, sagte der Bürgermeister von Pedrógão Grande, Valdemar Alves, der Zeitung "Público". Das Feuer breitet sich weiterhin aus. Die Ursache ist noch unklar. In einigen Gebieten fiel der Strom aus. Feuerwehrfahrzeuge wurden von den Flammen zerstört, mehrere Familien mussten ihre Häuser verlassen.

Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa war in der Nacht zur Unglücksstelle geflogen und sprach dort von einer "beispiellosen Situation". Der sozialistische Ministerpräsident António Costa, der die Entwicklung die gesamte Nacht von der Zentrale des Zivilschutzes in Carnaxide bei Lissabon aus verfolgte, sagte, er sei vom "Ausmaß der Tragödie schockiert".

Der Kreis Pedrógão Grande hat auf 128 Quadratkilometer Fläche lediglich rund 4000 Einwohner, die sich in erster Linie der Land-, aber auch der Textilwirtschaft widmen. Die nahezu unberührte Natur mit Lagunen und Stauseen zog in den vergangenen Jahren immer mehr Wanderer und Wassersportler an.

Einen ähnlich schlimmen Waldbrand hatte es in Portugal zuletzt vor einem halben Jahrhundert gegeben. 1966 starben bei einem siebentägigen Feuer in Sintra in der Nähe von Lissabon 25 Menschen, allesamt Angehörige des Militärs.

Quelle: n-tv.de