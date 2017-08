Panorama

Manager von Reinigungsfirma: Zwei Festnahmen im Eier-Skandal

Auf der Suche nach den Schuldigen im Fipronil-Skandal durchsuchen Ermittler Wohnungen und Büros. In der Nähe von Utrecht in den Niederlanden nehmen sie zwei Manager fest. Ihre Firma Chickfriend soll mit dem Insektizid gearbeitet haben.

Im Skandal um mit Fipronil belastete Eier sind in den Niederlanden zwei Verdächtige festgenommen worden. Es handle sich um zwei Manager des Unternehmens, das das Insektengift in Agrarbetrieben angewandt habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Niederländischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Unternehmen um die niederländische Firma Chickfriend.

Den Ermittlern zufolge wurden die beiden Manager nach einer Durchsuchung ihrer Wohnungen in der Nähe von Utrecht festgenommen. Ihnen wird eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch den Einsatz von Fipronil in Ställen von Legehennen vorgeworfen, außerdem der Besitz verbotener Substanzen. Die Hühnerställe wurden offenbar mit dem Insektizid gereinigt - vermutlich, um sich frei von Parasiten zu halten. Die Strafverfolger durchsuchten den Angaben zufolge insgesamt acht Wohnungen oder Büros. Durchsuchungen gab es auch in Belgien.

Derweil zieht der Eier-Skandal noch größere Kreise: Rund 700.000 Fipronil-Eier gelangten nach Großbritannien. Das seien etwa 33 Mal so viel wie bislang vermutet, erklärte die britische Behörde für Lebensmittelsicherheit (FSA) in London. In ersten Schätzungen waren die Experten noch von 21.000 Eiern ausgegangen. Eine Gefahr für die Gesundheit hält die Behörde für "sehr unwahrscheinlich".

Quelle: n-tv.de