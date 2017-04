Politik

Terrorangst in Oslo: "Bombenähnliche" Vorrichtung entschärft

Seit dem Anschlag von Stockholm sind auch die Nachbarländer in erhöhter Alarmbereitschaft. In Norwegen scheinen sich die Befürchtungen zu bestätigen, die Osloer Polizei findet einen "bombenähnlichen" Gegenstand - mitten in der Innenstadt.

In Oslo hat die Polizei ein "bombenähnliches" Gerät gefunden und kontrolliert gesprengt. Das verdächtige Objekt lag in einer Plastiktüte und wurde am späten Abend nahe der Innenstadt entdeckt. Ein Verdächtiger sei verhaftet worden, teilte die norwegische Polizei am Samstagabend über Twitter mit. Details zu der Person wurden nicht genannt. Der norwegischen Nachrichtenagentur NTB zufolge hatte der Mann den Gegenstand zuvor bei sich gehabt.

Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters vor Ort berichtete, wurde die Gegend weiträumig abgesperrt. Ein lauter Knall sei zu hören gewesen, kurz nachdem ein Spezialteam vor Ort eingetroffen sei. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, hieß es.

Laut Polizei hätte die Vorrichtung wahrscheinlich nur einen begrenzten Schaden anrichten können. "Wir warten nun auf die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen." In der Nähe des Fundortes befinden sich zahlreiche Bars und Restaurants, aber auch Moscheen und das Hauptquartier der Polizei der Stadt.

Seit dem Anschlag in Stockholm gilt auch in dem skandinavischen Nachbarland eine erhöhte Wachsamkeit. Am Freitag war in der schwedischen Hauptstadt ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge und ein Kaufhaus im Zentrum der Hauptstadt Stockholm gerast. Dabei starben vier Menschen, 15 wurden verletzt.

