Razzien nach Anschlag in London: Britische Polizei nimmt sieben Menschen fest

Nach dem Attentat in der britischen Hauptstadt mit vier Toten sowie rund 40 Verletzten geht die Polizei von einem islamistischen Terrorakt aus. In der Stadt Birmingham wird eine Wohnung durchsucht. Mehrere Verdächtige kommen in Gewahrsam.

Nach dem Anschlag in London hat es in der Nacht eine Razzia in Birmingham gegeben. Sieben Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Wie der Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, Mark Rowley, erklärte, wurden die Verdächtigen an sechs verschiedenen Orten festgenommen. Demnach gab es unter anderem Festnahmen in London und Birmingham.

Britische Medien hatten zuvor von einer Razzia in einer Wohnung in der nordenglischen Stadt Birmingham berichtet. Der "Guardian" berichtete, das bei dem Attentat verwendete Fahrzeug, ein dunkelgrauer SUV vom Typ Hyundai Santa Fe, sei in Birmingham angemietet worden.

Die Stadt gilt als Hochburg der Islamistenszene in Großbritannien. Einer der mutmaßlichen Drahtzieher von Brüssel und Paris, Mohamed Abrini, hatte dort gewohnt. Er sitzt seit seiner Festnahme in Belgien im April vergangenen Jahres in Haft.

Zumindest eine gute Nachricht

Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben ein islamistisches Attentat. Der Mann sei "vom internationalen Terrorismus inspiriert", sagte ein Scotland Yard-Sprecher. Einer Quelle des "Guardian" zufolge gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Der Mann, dessen Identität bislang nicht veröffentlicht wurde, sei den Antiterror-Einheiten bereits vor dem Anschlag bekannt gewesen.

Die britische Polizei korrigierte die Zahl der getöteten Menschen auf vier. Der Attentäter sowie drei weitere Menschen seien getötet worden, sagte Rowley. Die drei Todesopfer seien eine Frau, ein Mann sowie der vor dem Parlament mit einem Messer attackierte Polizist. Am Abend hatte die Polizei von insgesamt fünf Toten gesprochen.

Rund 40 Menschen wurden verletzt, darunter auch Schüler sowie Touristen aus Frankreich, Rumänien und Südkorea. Das Attentat in London ereignete sich am Jahrestag der Brüsseler Anschläge vom 22. März 2016, bei denen 32 Menschen getötet wurden.

In London war der Attentäter mit seinem Fahrzeug erst auf der Westminster-Brücke neben dem Parlament in eine Gruppe von Passanten gefahren und hatte anschließend einen Wachmann vor dem Parlamentsgebäude erstochen, bevor er schließlich erschossen wurde.

"Dieser Anschlag passt genau in das Muster der Anschläge, die wir gesehen haben von Nizza und Berlin. Das ist genau die Art von Anschlag, die der IS promoted und anstiften will", sagte der deutsche Terrorismusforscher Peter Neumann. Neumann leitet das internationale Zentrum zur Erforschung von Radikalisierung (ICSR) am King's College in London und berät auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Sachen Deradikalisierung von Islamisten. Bei den Anschlägen in Nizza und Berlin waren die Täter mit Lastwagen in Menschenmengen gerast.

