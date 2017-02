Politik

"Unabhängig von fremdem Staat": Laschet: Ditib soll Spitzel-Imame entlassen

Nach Razzien gegen mehrere Imame fordert CDU-Vize Laschet Konsequenzen: Der Moscheeverband Ditib müsse schuldige Geistliche entlassen. Er fordert einen vom Ausland unabhängigen Religionsunterricht.

Angesichts der Spitzel-Vorwürfe gegen Imame der türkisch-islamischen Union Ditib hat der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet Konsequenzen gefordert. Ditib müsse alle Imame entlassen, "die Deutschtürken oder auch deutsche Lehrer denunziert haben", sagte Laschet der "Welt". Die betroffenen Imame müssten Deutschland "unverzüglich" verlassen. "Wir wollen einen islamischen Religionsunterricht, aber er muss auf Dauer unabhängig von einem fremden Staat sein", sagte Laschet.

Ditib ist mit rund 900 Moscheen der größte Moscheeverband in Deutschland. Formal ist Ditib ein unabhängiger deutscher Verein, doch werden die Imame in den Ditib-Moscheen von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz die Wohnungen von vier Ditib-Imamen durchsuchen lassen. Die Imame werden verdächtigt, in ihren Gemeinden im Auftrag von Diyanet Informationen zu den Anhängern des islamischen Predigers Fethullah Gülen gesammelt zu haben, der von der türkischen Regierung für den gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli vergangenen Jahres verantwortlich gemacht wird.

Kritik aus der Türkei

Diyanet verurteilte die Durchsuchungen. Direktor Mehmet Görmez beklagte in Istanbul eine Diffamierungskampagne voll "falscher Vorwürfe" gegen seine Behörde. Auch Außenminister Mevlüt Cavusoglu wies bei einem Auftritt in Köln die Vorwürfe gegen den Moscheeverband zurück. Auch aus der regierenden AKP kam Kritik. Der deutsch-türkische Abgeordnete Mustafa Yeneroglu bezeichnete das Vorgehen als "inakzeptabel".

Die Erziehungsgewerkschaft GEW wirft türkischen Konsulaten zudem vor, bei Informationsveranstaltungen türkischstämmige Lehrer und Eltern angestiftet zu haben, Kritik an Erdogan zu melden. Der Generalkonsul der türkischen Vertretung in Essen, Mustafa Kemal Basa, wies dies in der "Rheinischen Post" zurück.

Quelle: n-tv.de