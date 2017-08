Politik

Anschlag in Barcelona: Medien melden drei deutsche Todesopfer

Bei dem Anschlag von Barcelona sterben mindestens 13 Menschen. Die ersten Todesopfer sind spanischen Medien zufolge inzwischen identifiziert: Es handelt sich um Deutsche.

Bei dem Anschlag in Barcelona sind allem Anschein nach auch drei Deutsche getötet worden. Die katalanische Tageszeitung "La Vanguardia" berichtet, dass die ersten vier Todesopfer identifiziert seien. Es handle sich um drei Deutsche und einen Belgier. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Das ZDF hatte bereits in der Nacht unter Berufung auf Sicherheitskreise drei deutsche Todesopfer gemeldet. Eine Bestätigung des Auswärtigen Amtes steht noch aus.

In Barcelona war am Donnerstagnachmittag ein Mann auf der beliebten Flaniermeile Las Ramblas mit einem Transporter in die Menge gerast. Er tötete mindestens 13 Menschen und verletzte mehr als hundert weitere. Die Opfer stammen dem spanischen Zivilschutz zufolge aus 24 Ländern, darunter neben Spanien, Belgien und Deutschland auch Frankreich, die Niederlande, Italien und Griechenland. Nach Einschätzung des spanischen Innenministeriums könnte die Zahl der Todesopfer in den kommenden Stunden weiter steigen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag laut ihrem Sprachrohr Amak für sich. Der Fahrer des Lieferwagens ist nach Polizeiangaben weiter auf der Flucht.

Quelle: n-tv.de