Politik

USA für Intervention bereit: Moskau will über Nordkorea verhandeln

Moskau lehnt Verhandlungen mit den USA über Nordkorea nicht mehr ab. Als Reaktion auf die jüngsten Raketentests soll eine UN-Resolution mit "schärferen Antworten" beschlossen werden. Der russische Außenminister warnt vor Chaos im Falle einer Intervention.

Russland ist zu Gesprächen mit den USA über eine neue UN-Resolution gegen die autoritäre Führung in Nordkorea bereit. Sobald Vorschläge auf dem Tisch lägen, werde darüber beraten, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Russland sei prinzipiell für eine friedliche Lösung des Konflikts, betonte sie. Der UN-Sicherheitsrat hatte zuvor in einer Dringlichkeitssitzung über mögliche Reaktionen auf jüngste nordkoreanische Raketentests beraten. Die US-Botschafterin Nikki Haley kündigte eine Resolution mit "schärferen internationalen Antworten" an.

Haley sagte, die USA seien bereit, in dem Konflikt die "volle Bandbreite" der Möglichkeiten zu nutzen. Dies schließe das Militär mit ein. Die UN-Vetomächte Russland und China hatten sich mehrfach gegen neue Sanktionen ausgesprochen. Der Moskauer Sicherheitsexperte Alexej Arbatow von der Akademie der Wissenschaften sagte, er halte eine militärische Intervention der USA für unwahrscheinlich.

"Niemand hat ein reelles Interesse an einem neuen Krieg auf der koreanischen Halbinsel", sagte er. Sollte es dennoch so weit kommen, wäre das auch für Russland eine Gefahr. Russland grenzt in seinem fernen Osten an Nordkorea. Am Vortag hatte Außenminister Sergej Lawrow vor Chaos gewarnt, das eine Intervention auslösen könnte.

Quelle: n-tv.de