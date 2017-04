Politik

"Um Spekulationen zu beenden": Petry verzichtet auf AfD-Spitzenkandidatur

Im Bundestagswahlkampf wird AfD-Chefin Frauke Petry nicht an vorderster Front um Stimmen kämpfen. Die Politikerin erklärt via Facebook, nicht als Spitzenkandidatin zur Verfügung zu stehen.

Die AfD geht ohne Frauke Petry als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zur Bundestagswahl im Herbst. Das erklärte die AfD-Bundessprecherin in einem Video auf Facebook. Petry sagte: "Um allen Spekulationen ein Ende zu bereiten, nutze ich die Gelegenheit dieser Videobotschaft, um eindeutig zu erklären, dass ich weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung stehe."

Es sei ihr wichtig, dass die AfD "die wichtigen Sachfragen" wie den von ihr beim Bundesparteitag eingebrachten Zukunftsantrag, "die maßgeblich über das Schicksal der AfD in den nächsten Monaten und Jahren entscheiden werden, unabhängig von angeblichen oder tatsächlichen Personalfragen diskutieren" könne, sagte Petry zur Begründung.

In dem Zukunftsantrag will AfD-Chefin Petry ihre Partei dazu drängen, sich auf eine Parteistrategie festzulegen. Petry selbst befürwortet nach eigenen Worten einen "realpolitischen" Ansatz, der auch Koalitionen ermöglicht. Denkbar, von Petry jedoch nicht favorisiert, sei auch eine Fortsetzung der Fundamentalopposition.

Quelle: n-tv.de