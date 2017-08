Politik

Mindestens 18 Menschen sterben: Terroranschlag erschüttert Burkina Faso

In der Hauptstadt von Burkina Faso stürmen Unbekannte ein ausländisches Restaurant und eröffnen das Feuer auf die Gäste. Mindestens 18 Menschen kommen ums Leben. Danach verschanzen sich die Attentäter und liefern sich Feuergefechte mit der Armee.

Bei einem Angriff auf ein Restaurant in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou sind nach offiziellen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen wurden verletzt, wie der Kommunikationsminister des Landes, Remi Dandjinou, mitteilte.

Die mutmaßlichen Dschihadisten überfielen ein türkisches Restaurant und eröffneten das Feuer auf die Gäste. Die Angreifer lieferten sich stundenlange Schusswechsel mit der Armee. Kommunikationsminister Dandjinou sagte in einem nächtlichen Fernsehauftritt, dass sich die Attentäter in einem Teil des angegriffenen Gebäudes verschanzt hätten. "Sicherheitskräfte und Eliteeinheiten sind noch im Einsatz", fügte der Minister hinzu. Ein Soldat vor Ort sagte, die Angreifer hätten Geiseln genommen. Aus Sicherheitskreisen wurde bekannt, dass im Laufe der Gefechte zwei der Angreifer erschossen wurden.

Die Regierung spricht von einem Terroranschlag. Zur Staatsangehörigkeit der Opfer wollte sie zunächst keine Angaben machen. Wie eines der aufnehmenden Krankenhäuser verlauten ließ, sei eines der Opfer türkischer Staatsbürger.

Parallelen zum Jahr 2016

Das Lokal liegt nur rund 200 Meter vom Café Capuccino entfernt, auf das Anfang 2016 ein dschihadistischer Anschlag verübt worden war. Damals wurden 30 Menschen getötet, darunter auch mehrere Ausländer. Zu der Tat hatte sich die Dschihadistengruppe Al-Kaida im Islamischen Maghreb bekannt. Der Tathergang damals ähnelte dem Anschlag in Ouagadougou.

Burkina Faso zählt zu den ärmsten Ländern in Westafrika und grenzt an Mali und Niger. In der Region sind seit Jahren dschihadistische Gruppierungen aktiv, die immer wieder Anschläge verüben - oft auf Einrichtungen, die von Ausländern genutzt werden.

Quelle: n-tv.de